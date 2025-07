Dopo la permanenza di Jorge Martin in Aprilia, ci si aspetta che Luca Marini (in scadenza con Honda a fine 2025) rinnovi il suo contratto con la casa giapponese. Soprattuto a giudicare dalle parole dell'italiano nella conferenza piloti alla vigilia di Brno: "Sapevo già che il mio futuro con loro non era in dubbio. C’erano solo alcuni dettagli da sistemare", ha puntualizzato il pesarese

Marini è tornato in gara in Germania, dopo il brutto incidente occorsogli durante i test per la 8 Ore di Suzuka. Un recupero quasi miracoloso, come ha raccontato Luca nella conferenza stampa di giovedì a Brno. "La convalescenza dopo l’infortunio è stata difficile, soprattutto nei primi giorni. Onestamente pensavo di dover aspettare molto di più prima di tornare in sella, invece ho recuperato molto velocemente". La gara al Sachsenring, chiusa al sesto posto, gli ha ridato fiducia e la conferma che fisicamente è a posto. "In Germania ho corso una bella gara, anche fortunata a dire il vero, grazie alle tante cadute davanti a me".