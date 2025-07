Corsa contro il tempo per Alex Marquez nel finale delle Pre-qualifiche di Brno. Il pilota del team Gresini è scivolato a 7 minuti dal termine mentre si trovava in 11^ posizione e dunque escluso dai 10 qualificati al Q2. Lo spagnolo è tornato velocemente ai box per prendere la seconda moto ed è riuscito a rilanciarsi con un solo tentativo a disposizione, che ha sfruttato alla perfezione firmando il 9° tempo. Di seguito la ricostruzione

IL RECUPERO DI ALEX MARQUEZ. VIDEO