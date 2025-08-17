Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MotoGP oggi, le ultime news del GP Austria a Spielberg e come ci arrivano i piloti

motogp fotogallery
24 foto

Una domenica da non perdere sui nostri canali per il Gran Premio d'Austria con Bezzecchi che partirà in pole. È ancora Marc Marquez, invece, a vincere la Sprint Race, la sua dodicesima sulle tredici disputate. Sabato da dimenticare per Bagnaia, costretto al ritiro ma pronto a rifarsi subito partendo dalla terza posizione. Domenica alle 14 la gara lunga, tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

SPRINT SPIELBERG: CLASSIFICA - HIGHLIGHTS - PAGELLE

ALTRE FOTOGALLERY

Gran finale in Austria: gara alle 14 LIVE su Sky

motogp

Una domenica da non perdere sui nostri canali per il Gran Premio d'Austria con Bezzecchi che...

24 foto

La griglia MotoGP (ad oggi) per il 2026

mercato piloti

Luca Marini ha raggiunto l'accordo con Hrc per il rinnovo di contratto e resterà dunque nel team...

22 foto

Bagnaia, Sprint da dimenticare. RICOSTRUZIONE

ritirato

Ritiro per Pecco Bagnaia nella Sprint di Spielberg. Il torinese, scattato dalla 3^ casella, ha...

31 foto

La classifica MotoGP dopo la Sprint di Spielberg

classifica

Marc Marquez vince la Sprint Race di Spielberg aumenta il gap in testa al Mondiale. Distacco di...

27 foto

Marquez cade in qualifica: partirà in 2^ fila

foto-video

Caduta per Marc Marquez nelle qualifiche del GP d'Austria. Lo spagnolo a meno di 3 minuti dalla...

26 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    MotoGP, possibilità Lcr per Manu Gonzalez

    mercato piloti

    Il futuro del leader del Mondiale Moto2 legato a Moreira: la scelta del brasiliano può aprire la...

    Diogo Moreira correrà in MotoGP nel 2026

    mercato piloti

    Il pilota brasiliano deve ancora decidere se andare in Yamaha o Honda, ma ha stabilito che...

    Moto2, pole Gonzalez ma è penalizzato: 1° Holgado

    moto2

    Manu Gonzalez conquista la pole in Austria ma partirà quarto per una penalità di tre posizioni....