Gran finale in Austria: gara alle 14 LIVE su Sky

MotoGP oggi, le ultime news del GP Austria a Spielberg e come ci arrivano i piloti
Una domenica da non perdere sui nostri canali per il Gran Premio d'Austria con Bezzecchi che partirà in pole. È ancora Marc Marquez, invece, a vincere la Sprint Race, la sua dodicesima sulle tredici disputate. Sabato da dimenticare per Bagnaia, costretto al ritiro ma pronto a rifarsi subito partendo dalla terza posizione. Domenica alle 14 la gara lunga, tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
SPRINT SPIELBERG: CLASSIFICA - HIGHLIGHTS - PAGELLE
- Ancora una volta è Marc Marquez a vincere la Sprint Race (la 12^ su 13) davanti al fratello Alex che per la prima parte di gara è stato in testa salvo poi perdere il primo posto per un errore in curva 2b. Incubo Bagnaia, costretto al ritiro per problemi allo pneumatico posteriore. Bezzecchi ha faticato a tenere il ritmo dei fratelli terribili e ha concluso la gara ai piedi del podio.
- Manu Gonzalez conquista la pole in Austria ma partirà quarto per una penalità di tre posizioni, per aver ostacolato Arenas in prova. Occasione quindi per Holgado, che scatterà dalla prima fila assieme a Moreira e Vietti. 8° Canet, mentre gli altri italiani non brillano con Arbolino (13°) e 27° il nostro commentatore Sky e pilota Mattia Pasini.
- A Spielberg Valentin Perrone conquista la prima pole position della sua carriera, terminando il Q2 davanti ad Angel Piqueras e Ryusei Yamanaka. Quarto è Dennis Foggia, mentre chiude la Top 5 Maximo Quiles. 11° Guido Pini, 18° Nicola Carraro, mentre Riccardo Rossi e Stefano Nepa sono solo 21° e 22°.
- Ore 9.35: MotoGP - Warm Up
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 - gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 - gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy MotoGP