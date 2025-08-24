MotoGP, Bastianini attraversa la pista: che rischio dopo la caduta di oggi. VIDEO
Rischio per Enea Bastianini al Balaton Park. Nel corso del primo giro mentre si trovava in 4^ posizione, il pilota italiano ha perso l'anteriore della sua Ktm all'ingresso della chicane ed è rientrato in pista scivolando con tutto il gruppo che arrivava. Fortunatamente tutti sono riusciti a evitarlo e non ci sono state conseguenze. "Ho preso uno spavento. Sapevo che sarei rientrato in pista e mi sono girato a sinistra per vedere cosa stava succedendo. È andata molto bene"
- "Ho preso uno spavento - ha commentato su Sky -. Quando sono caduto sapevo che sarei rientrato in pista e dovevano sfilare tutti gli altri, mi sono subito girato a sinistra per vedere cosa succedeva. È andata molto bene. Era stato detto che le chicane dovrebbero avere delle vie di fuga tali che se sbagli non rientri in pista, ma quando cadi in una chicane così stretta rientri per forza. Lo sapevamo tutti che era una cosa che poteva succedere".
- Le immagini dall'on board di Acosta