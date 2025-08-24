Rischio per Enea Bastianini al Balaton Park. Nel corso del primo giro mentre si trovava in 4^ posizione, il pilota italiano ha perso l'anteriore della sua Ktm all'ingresso della chicane ed è rientrato in pista scivolando con tutto il gruppo che arrivava. Fortunatamente tutti sono riusciti a evitarlo e non ci sono state conseguenze. "Ho preso uno spavento. Sapevo che sarei rientrato in pista e mi sono girato a sinistra per vedere cosa stava succedendo. È andata molto bene"

