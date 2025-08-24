Esplora tutte le offerte Sky
MotoGP oggi, le ultime news del Gp Ungheria a Balaton Park e come ci arrivano i piloti

motogp fotogallery
24 foto

Dopo il dominio nella Sprint di Marc Marquez, sul podio in Ungheria con Di Giannantonio e Morbidelli, testa già alla gara di domenica. In prima fila con il catalano, leader del Mondiale, scatterà l'Aprilia di Bezzecchi e lo stesso pilota romano del VR46, poi Bastianini e Morbido: quattro italiani nella top 5. Appuntamento alle 14, tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

SPRINT RACE: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

