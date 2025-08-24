MotoGP oggi, le ultime news del Gp Ungheria a Balaton Park e come ci arrivano i piloti
Dopo il dominio nella Sprint di Marc Marquez, sul podio in Ungheria con Di Giannantonio e Morbidelli, testa già alla gara di domenica. In prima fila con il catalano, leader del Mondiale, scatterà l'Aprilia di Bezzecchi e lo stesso pilota romano del VR46, poi Bastianini e Morbido: quattro italiani nella top 5. Appuntamento alle 14, tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
- Sabato il pilota della Ducati ha vinto anche al Balaton Park, allungando in classifica a +152 sul fratello Alex e +209 su Pecco Bagnaia, 13° al traguardo. Sul podio anche le due Pertamina VR46 di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, 4° un ottimo Luca Marini su Honda. 7° Bezzecchi, scattato 2° in griglia, ma la sua gara è stata fortemente condizionata dall'errore in partenza di Quartararo.
- Ore 9.35: MotoGP - Warm Up
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 - gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 - gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy MotoGP
- Alex Marquez e Jack Miller penalizzati di tre posizioni domenica per aver ostacolato Bagnaia nelle Pre-qualifiche di venerdì: Pecco guadagna così due posizioni e scatterà 13° dopo essere partito 15° nella Sprint. Due long lap penalty per Bastianini, per condotta di guida irresponsabile (sabato ha causato la caduta di Zarco); e un long lap per Quartararo (che ha causato una situazione pericolosa, il contatto che ha coinvolto precedentemente Bastianini).