Gran finale a Barcellona: gara alle 14 LIVE su Sky

MotoGP oggi, le ultime news sul GP Barcellona in Catalunya e come ci arrivano i piloti
Dopo l'ennesima vittoria (la 14^ stagionale) nella Sprint di Marc Marquez, sul podio a Barcellona con Quartararo e Di Giannantonio, testa già alla gara di oggi. In pole scatterà Alex Marquez, affiancato in prima fila dal francese della Yamaha e dal leader del Mondiale. Morbidelli e Aldeguer dovranno scontare un long lap penalty, Mir retrocesso in griglia di tre posizioni: partirà 20° davanti a Bagnaia. Appuntamento alle 14, tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
- Marc Marquez vince anche la Sprint Race di Barcellona, la 14^ stagionale, che è valsa anche il 7° titolo Costruttori della Ducati. Il catalano ha preceduto Quartararo e Di Giannatonio. Quarto Acosta, 5° Bastianini, solo 14° Bagnaia. Caduto Alex Marquez mentre era in testa con un buon margine sul fratello. Out anche Martin, Morbidelli, Aldeguer, Bezzecchi e Savadori. Marc allunga in classifica: +187 su Alex e +239 su Pecco.
- Aldeguer ha rimediato un long lap penalty da scontare domenica per aver steso Marco Bezzecchi nella Sprint. Il romagnolo è andato al centro medico per dei controlli che hanno escluso fratture, solo contusioni all'avambraccio e all'anca sinistra. Long lap anche per Morbidelli per aver innescato un incidente che ha coinvolto Jorge Martin
- Joan Mir retrocesso di tre posizioni in griglia (scatterà 20° invece che 17°) per aver ostacolato Martin nel Q1
- Ore 9.35: MotoGP - Warm Up
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 - gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 - gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy MotoGP