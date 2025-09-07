Esplora tutte le offerte Sky
MotoGP oggi, le ultime news sul GP Barcellona in Catalunya e come ci arrivano i piloti

motogp fotogallery
27 foto

Dopo l'ennesima vittoria (la 14^ stagionale) nella Sprint di Marc Marquez, sul podio a Barcellona con Quartararo e Di Giannantonio, testa già alla gara di oggi. In pole scatterà Alex Marquez, affiancato in prima fila dal francese della Yamaha e dal leader del Mondiale. Morbidelli e Aldeguer dovranno scontare un long lap penalty, Mir retrocesso in griglia di tre posizioni: partirà 20° davanti a Bagnaia. Appuntamento alle 14, tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT RACE - CLASSIFICA - PAGELLE

Gran finale a Barcellona: gara alle 14 LIVE su Sky

motogp

Dopo l'ennesima vittoria (la 14^ stagionale) nella Sprint di Marc Marquez, sul podio a Barcellona...

27 foto

Bezzecchi, niente fratture: "Dolore ma tutto ok"

foto e video

Incidente tra Bezzecchi e Aldeguer nel corso della Sprint di Barcellona. Nel corso dell'8° giro,...

18 foto

Classifiche MotoGP: Ducati regina dei costruttori

classifica

Marc Marquez approfitta della caduta di Alex e del 14° posto di Bagnaia nella Sprint di...

28 foto

Alex sfreccia al Montmeló: suo il nuovo record!

motomondiale

Alex Marquez firma il nuovo record della pista in Catalunya. Il pilota del team Gresini ha chiuso...

22 foto

GP Barcellona, la griglia: gara alle 14 su Sky

motogp

Alex Marquez ci riprova. Il pilota Gresini, caduto nella Sprint quando era al comando, scatterà...

25 foto

    Moto GP: Ultime Notizie

    Warm up: 1° Bezzecchi, 5° Bagnaia, 9° Marc Marquez

    GP CATALUNYA

    l pilota dell'Aprilia è stato il più veloce con il tempo di 1:38.826. Bez, ancora dolorante...

    Max Verstappen vuole un team in MotoGP

    F1&MOTOGP

     Ill 4 volte campione del mondo di F1 da sempre attratto dalle moto sonda la disponibilità...

    Moto3, Marco Morelli correrà in Aspar con Quiles

    mercato piloti

    Marco Morelli, pilota classe 2007, sarà pilota Moto3 a tempo pieno nel 2026 con il team Aspar, ma...