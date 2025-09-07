Gran finale a Barcellona: gara alle 14 LIVE su Sky

Dopo l'ennesima vittoria (la 14^ stagionale) nella Sprint di Marc Marquez, sul podio a Barcellona con Quartararo e Di Giannantonio, testa già alla gara di oggi. In pole scatterà Alex Marquez, affiancato in prima fila dal francese della Yamaha e dal leader del Mondiale. Morbidelli e Aldeguer dovranno scontare un long lap penalty, Mir retrocesso in griglia di tre posizioni: partirà 20° davanti a Bagnaia. Appuntamento alle 14, tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

