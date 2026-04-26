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Bagnaia, problema tecnico sulla Ducati e ritiro nel GP Spagna: le ultime da Jerez

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Ritiro per Bagnaia nel corso della gara di Jerez. Il torinese, al 13° giro e mentre si trovava in 9^ posizione, è stato costretto a rallentare e a rientrare ai box. Tutta colpa di un problema tecnico all'anteriore emerso nei primi giri della gara nell'area del freno. Bagnaia aveva spiegato a Sky di "faticare a ridurre la velocità" fin dal via. Di seguito le parole di Pecco e la ricostruzione attraverso foto e video

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