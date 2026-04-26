Bagnaia, problema tecnico sulla Ducati e ritiro nel GP Spagna: le ultime da Jerez
Ritiro per Bagnaia nel corso della gara di Jerez. Il torinese, al 13° giro e mentre si trovava in 9^ posizione, è stato costretto a rallentare e a rientrare ai box. Tutta colpa di un problema tecnico all'anteriore emerso nei primi giri della gara nell'area del freno. Bagnaia aveva spiegato a Sky di "faticare a ridurre la velocità" fin dal via. Di seguito le parole di Pecco e la ricostruzione attraverso foto e video
- Bagnaia, nell'intervista post gara su Sky, è rimasto vago su quanto accaduto: "Il team sta lavorando e guardando il tutto. C'è stato un inconveniente tecnico al davanti. Però siamo piuttosto sicuri che sia un qualcosa che difficilmente potrà risuccedere. Il passo non era male fin quando l'inconveniente non è andato a peggiorare. Già in partenza non era il massimo, faticavo abbastanza a ridurre velocità. Più andavo avanti e peggio è andato fin quando non mi riuscivo più a fermare".
- Come spiegato dal nostro inviato a Jerez, Sandro Donato Grosso, il problema ha interessato l'area del freno. Fin dai primi giri, quando provava a utilizzare la leva per frenare la moto, Pecco si è trovato a dover fare i conti con un impianto sempre pù duro man mano che proseguiva la corsa. Le cause al momento non si conoscono, né cosa effettivamente non abbia funzionato sulla Desmosedici del torinese. Tardozzi: "Non l'abbiamo ancora capito, dovremo valutare"