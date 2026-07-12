Al Sachsenring è il giorno delle gare, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: dopo Moto3 e Moto2 toccherà alla MotoGP. Sarà ancora Marc Marquez (vincitore della Sprint) a partire in pole, davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Guadagnano una posizione Martin e Bagnaia, che scatteranno rispettivamente 7° e 9° per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi, che in queste ore sarà operato alla clavicola. Ecco le ultime news e la griglia di partenza

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