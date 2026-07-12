MotoGP, oggi il GP Germania: orari tv, griglia di partenza al Sachsenring e ultime news
Al Sachsenring è il giorno delle gare, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: dopo Moto3 e Moto2 toccherà alla MotoGP. Sarà ancora Marc Marquez (vincitore della Sprint) a partire in pole, davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Guadagnano una posizione Martin e Bagnaia, che scatteranno rispettivamente 7° e 9° per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi, che in queste ore sarà operato alla clavicola. Ecco le ultime news e la griglia di partenza
- Ore 9.35: Warm Up MotoGP
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 – Gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 – Gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - Gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 18: Race Anatomy
- Come sempre, prima della top class, da non perdere le gare della Moto3 (ore 11) e della Moto2 (ore 12.15). Nella prima sarà Uriarte a scattare in pole con Bertelle dalla 7^ casella, nella seconda Ivan Ortolá con Lunetta (12°) miglior italiano al via
- Anche oggi, come del resto nelle giornate di ieri e venerdì, dovrebbe splendere il sole sopra il Sachsenring. Giusto qualche nuvola potrebbe affacciarsi nel primo pomeriggio per le gare, senza però rischio pioggia. Temperature comprese tra i 20 gradi previsti nel warm up del mattino e i 29 per il GP della top class delle 14
- Dopo la pole position record in qualifica Marc Marquez si è preso anche la Sprint Race, completando un sabato pressoché perfetto. Lo spagnolo ha preceduto il fratello Alex e Fabio Di Giannantonio, con le Aprilia che si sono dovute accontentare della 4^ e 5^ piazza con Ai Ogura e Raul Fernandez. Sesto il leader del Mondiale Jorge Martin, 7° Bagnaia
- Ma sabato è stato anche il giorno dell'infortunio di Marco Bezzecchi: dopo essere uscito indenne dalla cadutissima di Assen, l'italiano è stato protagonsita di un highside in curva 7 nel corso delle qualifiche. Per lui frattura scomposta della clavicola sinistra e addio GP Germania. In queste ore sarà operato in Italia. Sarebbe partito ottavo.
- Griglia di partenza che cambia anche in virtù delle penalità di Morbidelli e Moreira, che scatteranno rispettivamente 10° e 17°. Eccola qui di seguito