È il giorno delle gare a Misano (tutte LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). La MotoGP scatta alle 14 con Bezzecchi in pole position e Marquez (trionfatore nella Sprint) ad affiancarlo in prima fila con Aldeguer. Prima della top class, spazio anche alle 11 alla Moto3 e alla Moto2 alle 12.15. Dalle ultime sul meteo alla griglia di partenza: di seguito tutte le ultime news sul GP di Misano

HIGHLIGHTS SPRINT - CLASSIFICA