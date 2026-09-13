MotoGP, oggi il GP Misano: orari tv, griglia di partenza e ultime news
È il giorno delle gare a Misano (tutte LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). La MotoGP scatta alle 14 con Bezzecchi in pole position e Marquez (trionfatore nella Sprint) ad affiancarlo in prima fila con Aldeguer. Prima della top class, spazio anche alle 11 alla Moto3 e alla Moto2 alle 12.15. Dalle ultime sul meteo alla griglia di partenza: di seguito tutte le ultime news sul GP di Misano
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 – Gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 – Gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - Gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy
- Il pilota dell'Aprilia, che scatterà in pole a Misano, è stato il più veloce con il tempo di 1:30.835. Secondo Marc Marquez, vincitore della Sprint di sabato. Terzo Moreira, 8° Bagnaia, 12° Di Giannantonio, che oggi festeggia i suoi 200 Gran Premi. Martin, leader del Mondiale, ha chiuso 20°.
- La Moto3 aprirà la giornata come di consueto alle 11, con Almansa in pole e Bertelle in sesta posizione. Dodici posizioni di penalità per Carpe, Carraro costretto al back of the grid. Alle 12.15, invece, scatta la Moto2, con Agius che parte dalla prima casella (dopo aver migliorato il record della pista). Pioggia di penalità nella classe di mezzo. Tony Arbolino scala indietro di nove posizioni, Guevara di sei e Ferrandez di tre
- Dopo le piogge notturne tra giovedì e venerdì e tra venerdì e sabato, su Misano non dovrebbero verificarsi precipitazione nelle ore precedenti al Gran Premio. Fin dal Warm Up della mattina i piloti dovrebbero trovare pista asciutta. Temperature massime di circa 26-27° proprio in corrispondenza del via della MotoGP alle 15
- Marco Bezzecchi ha aperto il sabato romagnolo con un super tempo nelle qualifiche (1:29.982): il pilota Aprilia ha fatto segnare il nuovo record della pista, guadagnandosi la pole position. La Sprint, invece, è stata un monologo di Marc Marquez, passato in testa alla prima curva e abile a gestire la gara fino alla fine. Sul podio con lui le Aprilia di Bez e Martin, che conserva 14 punti di vantaggio sul ducatista nella classifica mondiale
- Attenzione a non confondere oggi le Aprilia ufficiali e le Ducati del team Gresini, tutte e quattro vestite di bianco: la casa di Noale celebra gli 80 anni della Vespa ispirandosi alla tuta usata da Gilles Villeneuve in F1 nel 1981. Il team di Nadia Padovani omaggia invece Marco Simoncelli, coi colori utilizzati dal Sic nelle sue stagioni in MotoGP
- Due i piloti che dovranno scontare delle penalità nella gara di oggi: per Johann Zarco tre posizioni di penalità per impeding nei confronti di Bezzecchi. Il francese partirà 14° (Bagnaia guadagna una posizione e scatterà 13°). Franco Morbidelli, invece, dovrà effettuare un Long Lap Penalty per aver ostacolato Enea Bastianini nelle prove libere