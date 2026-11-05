Nel giovedì di Lusail Pecco Bagnaia è tornato sulle sue frasi post Malesia, quando a Sky aveva genericamente parlato di una "cosa" che sulla sua moto non c'è più da Motegi 2025: "Se ne ho parlato col team? No", ha tagliato corto ai nostri microfoni. Poi la battuta nel media scrum: "Volevo che i media parlassero di me e ha funzionato...". Ecco le sue parole alla vigilia del GP Qatar

Con quale spirito arrivi a questo Gran Premio?

"Il Qatar è una pista che mi è sempre piaciuta tanto, abbiamo ottenuto buoni risultati e ho fatto la mia prima pole in MotoGP nel 2021. Qui mi sono sempre divertito e anche l'anno scorso, dove comunque ero un po' in difficoltà, sono riuscito a ottenere un bel risultato. Questa pista ricorda un po' Brno a livello di guida e di grip e, quindi, penso che lavorando bene si possa portare a casa un buon risultato".

Quindi pensi che comunque la Ducati possa andar bene e che tu possa fare un weekend sereno, dove puoi esprimere tutto il tuo potenziale?

"Penso di sì, credo che questa sia una delle migliori piste per Ducati da sempre. Quindi lavorando bene, possiamo divertirci e fare sicuramente meglio dell'ultimo Gran Premio".

Nell'ultimo GP hai detto che ci sono state delle cose che poi sono un po' scomparse. La cosa ha generato ovviamente qualche commento. Volevo soltanto sapere se ne hai parlato con la squadra oppure no, senza entrare nel dettaglio di cosa vi siete detti, dopo la tua dichiarazione...

"No".

Quindi tutto tranquillo?

"Si, assolutamente".

L'ultima cosa che ti chiedo è una tua valutazione, un tuo pensiero, sul tuo compagno di team Marc Marquez, che si gioca il suo decimo titolo mondiale e ha un match point importante. Cosa ne pensi?

"Penso che abbia fatto un grande recupero: è stato molto forte, costante, ha capito i limiti che poteva avere nelle varie situazioni, nelle varie gare. E i piloti Aprilia hanno buttato via tantissimi punti. Lui è stato molto forte a gestire tutto questo e arrivare a tre gare dalla fine con 44 punti di vantaggio sicuramente ti mette nella condizione di poterla gestire un po' meglio. Ha fatto un ottimo lavoro, si è trovato bene con questa moto negli ultimi due anni ed è riuscito a fare la differenza".