La gara inaugurale della MotoGP tornerà a disputarsi in Qatar nel 2024: a causa della ristrutturazione del circuito di Losail la stagione in corso è partita in via eccezionale da Portimao, ma dal prossimo anno la pista a nord di Doha tornerà a ospitare il primo GP. Il weekend prescelto (date ancora provvisorie) dovrebbe essere quello dell'8-10 marzo. Svelati anche i giorni in cui si svolgeranno i test pre stagionali

RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI