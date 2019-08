E’ stato un weekend deciso al fotofinish per Celestino Vietti Ramus, autore di una gara grande ma dal sapore beffardo. Il pilota piemontese, in lizza per il podio, si è trovato a chiudere quarto. A un pelo dal podio anche Luca Marini che, proprio nel finale, complice una scivolata, ha abbandonato sogni e speranze sull’asfalto austriaco. Punti e ottimismo sia per Nicolò Bulega (tredicesimo) che per Dennis Foggia (quattordicesimo). Ed ora, prima del GP di Gran Bretagna, i test a Spielberg