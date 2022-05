Vale tutto: 46 cose da sapere sulla vita di Rossi

10. Giallo. È il suo colore, gli piace anche un po' fluo. Che poi fossero gli sponsor, casomai, ad adeguarsi! Ed è il colore che più si vede in giro per gli autodromi del mondo: i suoi tifosi sono sempre e ovunque i più numerosi.

9. Estetica. Rossi è un maniaco dell'immagine, i suoi caschi sono curatissimi e particolari, così come gli adesivi, gli accessori. Molta parte del merito va ad Aldo Drudi, un geniale grafico romagnolo che iniziò disegnando i caschi di papà Graziano (davvero di rottura per i tempi).

8. Mito2. Nei primi anni '90 le moto in Tv si vedevano su TelePiù. Nico Cereghini era il commentatore, il sottoscritto faceva le interviste dai box. "Beltramo sei il mio mito!" mi disse una volta un adolescente Valentino Rossi. Guarda te come possono cambiare le cose nella vita!

6. Il Grazia. Il Babbo Graziano che gli trasmise la passione per le corse e la moto e lo aiutò in tutti i modi perché potesse dimostrare il suo valore.

4. The Doctor. Il secondo - e definitivo - soprannome. Quando qualcuno fa molto bene qualcosa si dice che sia "un Dottore". Da scherzo (magari anche perché era bravissimo a fare il “check up” della moto) a marchio, a realtà: la laurea Honoris Causa che l'Università di Urbino gli diede nel 2005 in "Comunicazione e pubblicità delle organizzazioni" ha messo tutti d'accordo. E resa felice mamma Stefania.

3. Rossifumi. Il primo dei suoi soprannomi cucito sulla tuta in omaggio a Norifumi Abe che al suo esordio in 500, nel 1994 a Suzuka come wild card, con una tuta e una Honda viola, combatté con Schwantz fino al penultimo giro quando cadde. Il coraggio, lo stile aggressivo, i colori, i capelli lunghi, la simpatia di Abe lo colpirono profondamente, tanto da cominciare la carriera mondiale con "Rossifumi" scritto sulla tuta. E comunque ancora oggi il suo autografo è VRossifumi con stella finale.

1. La profezia. La valutazione più sbagliata che hanno dato di lui: quell'insegnante che predisse che non avrebbe combinato niente se, anziché studiare, avesse continuato a correre in moto…

11. Tavullia. Il suo Centro dell'Universo. Il paese dove è nato, dove vive, dove ha le sue attività. Un paese col limite orario di 46 km/h, col N° 46 su ogni casa, con tutto o quasi dedicato a Vale.

12. Londra. L'errore. Chi era straniero poteva risiedere in Inghilterra pagando le tasse soltanto sul reddito prodotto là. Con un obbligo: viverci davvero. Lui stava troppo a Tavullia, d'altronde come starne lontano oltre ai periodi di gare e prove? Errore rimediato, pace fatta col fisco e manager mandato via.

13. Autogestione. Dopo quell'esperienza, ha deciso di fare da solo con l'aiuto di amici e collaboratori, ma basta manager. Decide tutto lui.

14. Uccio. Alessio Salucci, il suo amico del cuore, di più, un fratello fin dai tempi delle elementari. Insomma: senza Uccio non Vale. E viceversa.

15. Fan Club. Il cuore, la passione, l'amicizia. Il boss è il papà di Uccio. È cominciato tutto lì: le idee, le goliardate, le scenette. All'inizio erano pochi amici che hanno seguito Vale in tutti i suoi trionfi, poi è arrivato a fare 7mila posti gialli a Sepang…

16. Tribù dei Chihuahua. 11 amici storici, ricordati anche sul casco.

17. Tartaruga. Il talismano e uno dei pochi tatuaggi di Vale. La sua si ispira al peluche della tartaruga ninja che aveva da piccolo e che porta sempre con sé. Se sia una combinazione o meno, non so, ma anche Tazio Nuvolari, uno dei più grandi piloti (auto e moto) mai esistiti, aveva una tartaruga come portafortuna. La sua non era di peluche, ma d’oro e gliel’aveva regalata nel 1932 Gabriele D'Annunzio, con questa dedica: "All'uomo più veloce, l’animale più lento". Una frase che ci sta anche con Rossi.

18. Biaggi. I due non si stavano simpatici, anzi. Sarebbe andata a finire così comunque, due galletti… ma tutto iniziò una sera del 1996 a Suzuka, in Giappone. Si era a cena con Valentino, quando passò Biaggi e disse indicando Rossi: "E tu ricordati che quando parli di me devi prima sciacquarti la bocca…". Ci guardammo in faccia stupiti, senza capire a cosa si riferisse. Vale non dimenticò. Ora comunque hanno buoni rapporti e nostalgia di un dualismo che non c'è più.

19. Gibernau. Era il suo rivale insieme a Biaggi. Ma i due andavano d'accordo, si vedevano a Ibiza, cose così. Poi, una volta, in Qatar la squadra di Sete fece un reclamo contro quella di Rossi e Vale fu costretto a partire ultimo, rimontò, ma poi cadde. Da quel giorno Gibernau non vinse più una gara: alla gara successiva in Malesia sembrava che per lui non esistesse, che fosse trasparente.

20. Marquez. Passano gli anni, le gare, i Mondiali, succedono cose, il mondo cambia, ma la convinzione che Marc Marquez gli abbia fatto perdere apposta con manovre volontarie e scorrette il Mondiale 2015 resta solida e immutabile nella mente e nel cuore di Vale. Ha ragione, probabilmente, ma un altro avrebbe un po’ lasciato perdere dopo tanto tempo, lui no. Ed è anche questo, la rabbia, la convinzione di aver subito un’ingiustizia che nutre il suo essere pilota insieme alla passione sfrenata, all'amore per i motori, alle sensazioni uniche che dà guidare quelle bestie lì, a prescindere che siano moto o macchine.