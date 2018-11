Il team Barni Racing, che con Xavi Fores ha vinto la classifica per gli Independent Riders nel 2018, porterà in pista una Ducati anche nel mondiale Superbike 2019 e sarà ovviamente l’attesissima Panigale V4R che ha pensionato la V2 dopo l’ultimo round in Qatar. In sella ci sarà Michael Rinaldi, già campione Europeo Superstock 1000, che nel 2018 ha fatto esperienza nel mondiale SBK partecipando a tutte le 16 gare europee con il Junior team Ducati Aruba.it, terminando a punti per ben 12 volte (best result il sesto posto di Brno).

Il Barni Racing Team ha conquistato il titolo 2018 dei Team Indipendenti (neo istituito) dopo gara 1 in Argentina a San Juan Villicum. Il debutto della squadra italiana nel mondiale Superbike risale al 2015, dopo i risultati molto positivi ottenuti nel CIV SBK, nella Superstock 1000 e nella Superstock 1000 FIM CUP. Dopo un ottavo posto il primo anno con Leandro Mercado (miglior moto privata), negli ultimi tre anni è con Xavi Fores in sella che la squadra si è messa in luce tanto da siglare il primo storico podio mondiale nella gara del Lausitzring nel 2016, confermandosi miglio team privato nel 2017, fino ad arrivare al titolo Indipendenti nell’ultima stagione.