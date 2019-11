Sembrava poter essere il giorno dell’annuncio di Alex Marquez alla Honda HRC per la prossima stagione di MotoGP, e invece il comunicato ufficiale per ora non è arrivato. Alex, fratello del campione in carica della MotoGP e con il quale dovrebbe correre nella prossima stagione, debutterà negli imminenti test di Valencia con la Honda del team Cecchinello. Ma cosa vuol dire questo? In realtà siamo di fronte a tre ipotesi e che tali al momento restano: 1) Alex resta da Cecchinello, con Crutclow o Nakagami che passano alla Honda ufficiale. Quanto a Nakagami, va ricordato che è infortunato e guida una 2018 che puó prevedere un approccio più semplice; 2) Alex partecipa ai test con Cecchinello e poi raggiunge il fratello; 3) Alex partecipa ai test e poi si vedrà, con la Honda che così prende tempo. Solo ipotesi, ripetiamo, per scenari tutti da confermare.