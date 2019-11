Il GP di Valencia ha segnato l'epilogo del Mondiale 2019 targato Marquez, è già il momento di mettersi al lavoro per il prossimo anno. Da domani piloti di MotoGP impegnati in due giorni di test: la diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Skysport.it

Il 2020 della MotoGP comincia questa settimana, a Valencia, nello stesso circuito dove si è chiuso il Mondiale 2019: i team della principale classe del Motomondiale scendono in pista al circuito Ricardo Tormo per affrontare due giorni di test. Si lavora dalle 10 alle 17, con una pausa di un'ora alle 14. Assente Lorenzo, che ha annunciato il ritiro giovedì in una conferenza straordinaria. "Lascio la MotoGP a testa alta, con orgoglio, non potevo chiedere di più", ha confermato Jorge dopo la gara di Valencia, vinta dal compagno di squadra e dominatore della stagione Marc Marquez davanti a Quartararo e Miller. Resta però da chiarire chi affronterà i test e soprattutto il Mondiale 2020 al suo posto in Honda: sembra ormai sicuro che si tratti di Alex Marquez, lo ha confermato anche Johan Zarco dopo il GP ("L'operazione è nell'aria"), ma finchè non arriva il comunicato ufficiale non si può dare per certo al 100%.

Oltre a Lorenzo, tra gli assenti certi anche Silvano Galbusera: dal prossimo anno non sarà più al fianco di Valentino Rossi nella Yamaha ufficiale, al suo posto David Munoz. "Spero possano esserci temperature più calde, per noi saranno test molto importanti. La priorità sarà cercare di capire il metodo di lavoro. So che ci saranno elementi nuovi da provare, qualcosa sul telaio e qualcosa sul motore", ha spiegato ieri Rossi. Prove importanti anche per la Ducati: come ripetuto nelle ultime settimane da Dovizioso servono passi avanti importanti, per riuscire a lottare con Marquez l'anno prossimo.

Come seguire i test di Valencia LIVE su Skysport.it

Le moto cominceranno a girare sul tracciato Ricardo Tormo martedì 19 novembre alle 10; alle 14 è prevista una pausa di un'ora, dalle 15 alle 17 torneranno tutti in pista, a seguire fino alle 17.30 Paddock Live con tutti gli approfondimenti. Sarà possibile seguire la giornata di test su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in diretta su Skysport.it: cronaca, tempi, foto e video per il racconto completo dal circuito. Stesso programma mercoledì 20 novembre.