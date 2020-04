Su Sky Sport arriva la Indycar iRacing Challenge

Sabato 11 aprile su Sky Sport scenderà 'in pista' anche la NTT Indycar Series sullo storico ovale di Michigan con il terzo round dell’Indycar iRacing Challenge (diretta dalle ore 20.30). I veri campioni della F1 americana alle prese con iRacing, il miglior sistema di simulazione di corse al mondo che offre ai piloti l'opportunità di fare giri in un ambiente realistico che simula accuratamente la sensazione delle monoposto.

La telecronaca sarà di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi e ogni gara prevedrà una sessione di qualifica poco prima del via. Tra i protagonisti in gara, Scott Dixon, Josef Newgarden, Simon Pagenaud, Will Power, Sebastien Bourdais e Tony Kanaan.

I primi due round della serie hanno visto in pista anche la leggenda, il sette volte campione della NASCAR Cup Series, Jimmie Johnson.

Le prossime tappe saranno il 18 aprile, 25 aprile e 2 maggio.