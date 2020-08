Supersport 300, violano norme covid: team escluso

Violazione dei protocolli anti covid e punizione severa ed esemplare: niente gara ed esclusione dal campionato per tutto il 2020. E’ quello capitato al team “2R Racing Kawasaki di Ravenna”, che ha dovuto chiudere in anticipo il weekend di Jerez abbandonando definitivamente la stagione SuperSport 300 della Superbike per tutto il resto della stagione, così come i sogni e le aspettative dei piloti Victor Rodriguez e Alessandro Zanca. Il motivo dell’espulsione è da attribuire ai comportamenti tenuti da alcuni membri della squadra, colti a lavorare privi di mascherina e senza mantenere il giusto distanziamento nei momenti del pranzo e della cena. La Dorna, che nel rispetto dei controlli può contare in questo fine settimana anche sulla collaborazione della Guardia Civil, è stata costretta al duro provvedimento nei confronti del team di Ravenna, di cui è titolare l’ex pilota Roberto Antonellini. La ripartenza della stagione ha imposto ferree regole in tema anti-covid alle squadre all’interno del paddock: tutti i team hanno firmato documenti in merito ai regolamenti e ai comportamenti da seguire e alle procedure da compiere. Il capo della Superbike, Gregorio Lavilla, con questa decisione, ha voluto mettere in chiaro le cose: le regole ci sono. E le punizioni, seppur durissime, pure.