Alla vigilia già sapeva che sarebbe stato un week-end difficile, quello sugli sterrati della Sardegna, e forse proprio per questo Kalle Rovanpera ha deciso di non strafare, penalizzato anche da una partenza priva di grip e in versione apripista. Al resto hanno pensato tutti i suoi avversari diretti in classifica, che di fatto si sono via via auto-eliminati un po’ per errori propri, un po’ per cause tecniche. Infatti, già a metà evento Thierry Neuville (il più vicino in graduatoria, ma lontano ben 46 punti dopo quattro tappe), Elfyn Evans ed Esapekka Lappi gli avevano in un modo o nell’altro spianato la strada.