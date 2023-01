Jacopo Cerruti in sella al progetto di Aprilia Tuareg

Grande soddisfazione da parte del piloita a cui è stato affidato il progetto Jacopo Cerutti: “Sono felicissimo di far parte di questo progetto, legarsi a un marchio italiano al 100% e con una storia sportiva così importante è un grande orgoglio. Dopo le esperienze con le enduro 450 sarà una nuova sfida per me. Per un pilota sono stimoli eccezionali e non vedo l’ora di cominciare”. Entusiasmo anche da parte dell'Amministratore Delegato Aprilia Racing Massimo Rivola: "Aprilia Racing torna al mondo off road, alle competizioni che ne decretarono la nascita. Vogliamo continuare a crescere nel motomondiale e nelle gare in pista. Vogliamo scovare nuovi talenti nel nostro Campionato SP 250 e nel Trofeo RS 660, ma accanto a queste attività apriamo un progetto tutto nuovo con la straordinaria Aprilia Tuareg"