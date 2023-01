Formula E, con Wehrlein il deserto parla tedesco

Il pilota della Porsche vince il secondo E-Prix della stagione, superando Dennis e Bird. Male le Maserati: Mortara ritirato nel finale, Guenther non è partito dopo un incidente in qualifica. Sabato qualifiche alle 13.40 e gara-2 alle 18.00 su Sky Sport Arena

Pascal Wehrlein detta legge sul circuito di Diriyah, Arabia Saudita. Il tedesco made-in-Porsche ha vinto il secondo appuntamento del mondiale di Formula E 2023, lasciando solo… sabbia ai rivali e coronando una straordinaria rimonta, dal nono al primo posto. Meglio della gara d’esordio in Messico , quando Wehrlein aveva scalato 4 posizioni, dalla sesta alla seconda. In particolare, il tedesco ha avuto la meglio su Jake Dennis, vincitore di Città del Messico e ancora leader, di un solo punto, della classifica.

Dennis e Wehrlein hanno duellato nel finale, ma alla fine l’ha spuntata, con merito, proprio la Porsche di Wehrlein . Puntavano al successo anche Sebastian Buemi , che si era portato a casa la pole position, e Sam Bird, che festeggiava l’e-prix numero 100 in carriera e si era trovato in testa dopo sette giri di gara. Ma la leadership di Bird è durata fino a sette tornate dal termine, quando Wehrlein ha piazzato la zampata vincente, infilando il britannico della Jaguar (terzo sul traguardo) con un sorpasso da manuale. A quel punto, a Wehrlein è bastato controllare Dennis, l’ultimo a mollare, per portarsi a casa il successo numero due della sua carriera elettrica, a un anno di distanza dalla vittoria messicana del 2022

Mercedes OK, Maserati KO

vedi anche

Formula E al via: la guida al Mondiale 2023

Ancora più che soddisfacente la prova della McLaren che con Rast ha centrato la quinta posizione. Delusioni da DS Penske, settima al traguardo con Vergne ma mai realmente in corsa per il podio, e soprattutto da Maserati che ha vissuto un sabato da dimenticare: Mortara si è ritirato nel finale dopo una discreta rimonta, mentre Guenther non è riuscito a partire dopo un incidente in qualifica. Vedremo se gara-2 risolleverà il morale nel box del team italiano. Gli orari per seguire in diretta il terzo e-Prix della stagione: le qualifiche alle 13.40 e la gara dalle 17.45, tutto live su Sky Sport Arena