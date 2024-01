Dakar 2024, Loeb vince la 6^ tappa: risultati e classifica

Sebastian Loeb conquista la 6^ tappa della Dakar tra le auto, la famigerata 48 Ore, precedendo lo spagnolo Carlos Sainz, che vola in testa alla classifica generale. Problemi meccanici per il campione in carica Nasser al-Attiyah, che ha accusato un forte ritardo. Tra le moto successo per Adrien Van Beveren, Ricky Brabec è il nuovo leader della classifica

Sebastien Loeb su Prodrive ha vinto la sesta tappa della Dakar, detta "48 ore", precedendo Carlos Sainz, che prende la leadership della classifica generale. Il francese, che mercoledì scorso aveva scelto di perdere qualche minuto per partire lontano dai primissimi e poi recuperare nella frazione che riteneva a lui più congeniale, ha vinto in 7 ore 21'56" davanti al 61enne spagnolo, staccato di 2'01" ma che ha preso il comando della classifica. Terzo di tappa lo svedese Mattias Ekström. Per il 9 volte campione del mondo di rally si tratta della seconda vittoria di tappa - la 25^in carriera - di questa edizione della Dakar, dopo il successo ottenuto nella quarta speciale.

Tappe, risultati e classifiche della Dakar 2024 La 46^ edizione della Dakar, ospitata per il 5° anno dall'Arabia Saudita, è partita il 5 gennaio da AlUla e si concluderà il 19 a Yambu (sul Mar Rosso). Vi racconteremo tutto sull'evento su Sky Sport 24 e Skysport.it con l'inviato Sandro Donato Grosso. Qui tutti i risultati e le news, tappa dopo tappa TUTTI I VIDEO E LE INTERVISTE DELLA DAKAR LA SITUAZIONE ALL'11 GENNAIO: SAINZ IN TESTA

La corsa è alla 6^ tappa, la più dura, divisa in due: la Shubaytah-Shubaytah di 48 ore e 781 km (626 speciali). Giovedì, il migliore è stato Carlos Sainz (Audi) con il tempo di 5h21'21" e lo spagnolo è virtualmente al comando della classifica auto. Tutto apertissimo nelle moto, con Adrien Van Beveren primo nella frazione, 2° Brabec e 3° Price (per i risultati definitivi si dovrà attendere venerdì pomeriggio). Di seguito la crono-storia della prima settimana di Dakar. LA 'MARATONA DEL DESERTO' AL VIA

La Dakar 2024 percorrerà quasi 8mila km (4.716 di speciale) distribuiti in 12 tappe: partenza il 5 gennaio con il prologo di AlUla e arrivo il 19 gennaio a Yanbu. Al via 425 veicoli di varie categorie e 778 tra piloti ed equipaggi. I FAVORITI (AUTO) Nasser Al-Attiyah a caccia della terza vittoria consecutiva e sesta in totale: il qatariota si è imposto per la prima volta nel 2011 su una Volkswagen, vincendo l'edizione del 2015 su una Mini prima del successo con la Toyota nel 2019, 2022 e l'anno scorso. Ora ha lasciato il costruttore giapponese per la 'Prodrive Hunter', un buggy sponsorizzato dal Nasser Racing Team.

Problemi per al-Attiyah e Peterhansel Questa tappa ha causato tanti problemi ad alcuni dei favoriti: l'ex leader della classifica, il saudita Yazeed Al-Rajhi, si è ritirato ieri dopo essersi ribaltato più volte e aver gravemente danneggiato la sua Toyota. Questa mattina, Nasser al-Attiyah, campione in carica della Dakar, e il suo compagno di squadra Mathieu Baumel hanno riscontrato un problema meccanico che è costato al qatariota un forte ritardo. Problemi anche per Stéphane Peterhansel, 14 vittorie alla Dakar, che è rimasto bloccato nel deserto ieri a mezzogiorno, a causa di un guasto idraulico che gli ha impedito di azionare il martinetto per cambiare una ruota e che lo ha privato del servosterzo.

Moto, Van Beveren vince la 6^ tappa. Brabec nuovo leader della classifica Il francese Adrien Van Beveren, su Honda, ha vinto la sesta tappa della Dakar 2024. Ha vinto in 7 ore 57'29" davanti all'australiano Toby Price e all'americano Ricky Brabec, nuovo leader della classifica generale. Questa è la sua quarta vittoria alla Dakar dalla sua prima partecipazione nel 2016. Adrien Van Beveren, che in classifica generale è al quarto posto, aveva già preso il comando ieri nella prima parte di questa sesta tappa. All'ultimo punto di cronometraggio completo prima che la gara fosse sospesa alle 16, come previsto, Van Beveren era davanti al suo compagno di squadra Honda Brabec di 1 minuto e 21 secondi. Toby Price era terzo a '49". Alla fine, l'australiano ha preso il secondo posto, a 4'13" da Van Beveren, mentre Brabec si è piazzato terzo a 5'02".