Il pilota francese conquista il successo di tappa sul traguardo di Al Duwadimi, guadagnando oltre 10 minuti su Carlos Sainz e accorciando in classifica generale sullo spagnolo (ora distante 19'). Nelle moto terzo trionfo nella competizione per il colombiano, mentre nella generale prosegue il duello tra Brabec e Branch, separati da un solo secondo

Sebastien Loeb ha vinto la 7^ tappa della Dakar 2024, 480 chilometri da Riyad ad Al Duwadimi . Il pilota francese del team Bahrain ha completato la prova col tempo di 4h56'39'', rifilando oltre sette minuti alla Toyota del brasiliano Lucas Moraes e 9'47'' a Nasser Al-Attiyah . Quarto Carlos Sainz : il pilota Audi , arrivato a oltre 10 minuti da Loeb, conserva la leadership nella generale con 19' su Loeb. Terzo in classifica, ma decisamente più staccato a oltre un'ora di ritardo, Moraes. Domani, lunedì 15 gennaio, è in programma l'ottava frazione da Al Duwadimi ad Hail, dove proseguirà la sfida Loeb-Sainz.

Moto: 7^ tappa a Cornejo, duello Brabec-Branch nella generale

Nelle moto vittoria del colombiano José Ignacio Cornejo: per il pilota Honda, che ha preceduto sul traguardo gli argentini Luciano Benavides (Husqvarna Factory Racing) e Kevin Benavides (Ktm) si tratta del terzo successo di tappa in questa edizione della Dakar. In classifica generale duello serrato tra lo statunitense Ricky Brabec (Honda) e Ross Branch (Hero Motorsports Team Rally), col pilota del Botswana che fin qui paga un solo secondo dal rivale. Terzo a oltre 6' Cornejo. Purtroppo finiscono al chilometro 192 della 7^ tappa i sogni di top ten di Paolo Lucci: il pilota Ktm, il migliore degli italiani (era 14°), è stato protagonista di un incidente, fortunatamente senza conseguenze (escluse fratture per lui, qui tutte le news).