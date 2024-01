Il francese vince la 9^ tappa (la 27^ in carriera) e accorcia in classifica su Sainz, leader nella classifica delle auto. Nelle moto successo di Van Beveren davanti a Brabec, che allunga nella generale su Branch. Mercoledì la 9^ frazione AlUla-AlUla di 612 km (371 speciali)

Sebastien Loeb (ProDrive) ha vinto la 9^ tappa Hail-AlUla di 639 km (417 speciali) davanti a Carlos Sainz , guadagnando oltre 4 minuti sullo spagnolo dell'Audi nella classifica generale, anche se "El Matador" rimane saldamente in testa con 20'33" di vantaggio sul rivale. Terzo al traguardo Mathieu Serradori , a 4'43" da Loeb, al suo 27° successo in carriera alla Dakar. Mercoledì la 10^ frazione AlUla-AlUla di 612 km (371 speciali).

Moto: 9^ tappa a Van Beveren, Brabec allunga su Branch nella generale



Nelle due ruote, vittoria di Adrien Van Beveren, la sua seconda in questa edizione della Dakar e la quinta della sua carriera. Il pilota numero 42 è stato in testa per gran parte del percorso, raccogliendo 5’36" di abbuono. Ricky Brabec, leader della generale, è arrivato secondo a 42", terzo Pablo Quintanilla (+4'29") a completare la tripletta di giornata della Honda. Ross Branch ha chiuso al 5° posto e resta secondo in classifica, ma scivola a 7 minuti da Brabec.