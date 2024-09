Ottavo appuntamento della stagione al via in Francia. Il mondiale SBK entra nel vivo con cinque round in sette settimane. La caccia dei ducatisti a Toprak Razgatlioglu riparte da Magny Cours. Attenzione agli orari. Live su Sky Sport Uno gara 1 sabato alle 14 e gara 2 domenica alle 15.30. Superpole race alle 11 di domenica su Sky Sport Arena

Attesa sfida in pista in Francia nel weekend dove il campionato 2024 completa due terzi di stagione. Toprak Razgatlioglu e la BMW guidano le classifiche piloti e Costruttori, ma la Ducati non molla con Bulega, Bautista, Petrucci e Iannone a caccia del podio.

I numeri pazzeschi di Toprak

Quindici vittorie in sette Round. Ne mancano ancora cinque al termine della stagione... 15 vittorie di cui 13 consecutive, nuovo record di sempre, due in più di Jonathan Rea e Alvaro Bautista. Le statistiche di Razgatlioglu sono pazzesche e a Magny Cours le previsioni sono per un ulteriore miglioramento.

In Francia la BMW è andata forte nelle scorse edizioni e "El turco" ha già vinto otto volte a Magny Cours. Gli avversari questo lo sanno bene. Sarà una sfida durissima per tutti.

Bulega, Locatelli, Petrucci, Iannone: quattro italiani nei primi sette

È un gran campionato questo per l'Italia. Oltre alla Ducati sempre tra i top, tra i piloti abbiamo ben quattro dei nostri tra i primi sette nella generale. Bulega, da rookie in SBK, è secondo nel mondiale e si sta confermando in più forte sfidante dell'inarrestabile Razgatlioglu. Qui in Francia ha già vinto in SSP il che è di buon auspicio.

Locatelli, Petrucci e Iannone sono rispettivamente quinto, sesto e settimo in classifica. Sono in tre in 26 punti, con Loca e Petrux separati da soli otto punti. Tre podi sino ad oggi per il pilota Yamaha e quattro per Petrucci, tre anche per il rientrante Iannone dopo quattro anni di stop. C'è di che essere contenti