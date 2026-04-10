Il GT World Challenge Europe inizia la stagione 2026 dal Paul Ricard. Due sessioni di prove libere venerdì prima delle qualifiche e della 6 ore sabato sera. Tanta Italia in pista, tra Valentino Rossi, Ferrari e il debutto della Lamborghini Temerario GT3. E a seguire dai box ci sarà anche Max Verstappen. La 1000 km del Paul Ricard sabato 11 aprile alle 18.00 in diretta su Sky Sport Max
Il lungo inverno è finito. Il GT World Challenge Europe 2026 riaccende i motori dal Circuit Paul Ricard, teatro ormai iconico dell’apertura stagionale, pronto ad accogliere una griglia da record con 59 vetture al via. Venerdì segna il primo vero contatto con la pista dopo i test dei giorni precedenti: due sessioni di prove libere da 90 minuti, alle 14:25 e alle 19:25, inaugurano ufficialmente il weekend. Novità regolamentare importante: da quest’anno le FP2 sostituiscono le Pre-Qualifiche, cambiando approccio e gestione del lavoro per team e piloti.
Stelle in pista: da Rossi a Verstappen (al box)
Il parterre è di altissimo livello, con nomi che accendono immediatamente i riflettori. Torna per la stagione completa Valentino Rossi, ancora al volante della BMW M4 GT3 Evo #46 del Team WRT, affiancato da Max Hesse e Dan Harper. Grande attenzione anche attorno al box della Mercedes-AMG #3 del Verstappen.com Racing, dove spicca la presenza di Max Verstappen in supervisione, sempre più coinvolto nel progetto GT. Debutto di lusso come wildcard per Lance Stroll, in pista con l’Aston Martin #18 del ComToYou Racing. Tra i protagonisti annunciati, conferma importante per Raffaele Marciello, al volante della BMW #98 del ROWE Racing, mentre Mattia Drudi prosegue il suo percorso con Aston Martin condividendo la #007 con Sorensen e Thiim.
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Ferrari e italiani: nuovi equipaggi, stessa ambizione
Rivoluzione in casa AF Corse, che si presenta con line-up completamente rinnovate su tutte le vetture, schierando la nuovissima Ferrari 296 GT3 Evo:
- #50: Rovera – Mosca – Nielsen
- #51: Leclerc – Gelael – Vadoux
- #52: Machiels – Stadsbader – Zagazeta
Occhi puntati anche su Lorenzo Patrese, al rientro nel campionato con la Ferrari #74 del team Kessel. Riflettori accesi anche su Di Folco e Di Amato, impegnati sulla Audi R8 GT3 #88 del Tresor Attempto, pronti a giocarsi un ruolo importante in categoria Bronze.
Nuova era Lamborghini: debutta la Temerario GT3
Grande curiosità per la prima assoluta della Lamborghini Temerario GT3, nuovo gioiello della casa di Sant’Agata Bolognese. Due nomi pesanti per il debutto: Mirko Bortolotti sulla #63 e Andrea Mapelli sulla #96 del team Rutronik. Un progetto che segna l’inizio di una nuova fase tecnica e sportiva per Lamborghini nel GT3.
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Sabato: qualifiche e 6 ore di spettacolo
Il weekend entrerà nel vivo sabato 11 Aprile, con la giornata decisiva:
- 11:50 → Qualifiche
- 18:00 → Gara Endurance (6 ore)
Una gara lunga, strategica, adrenalinica e senza esclusione di colpi che al Paul Ricard si trasforma sempre in una sfida totale tra ritmo, gestione gomme e condizioni della pista, soprattutto con il calare della sera. Dove seguire la gara? In diretta integrale su Sky Sport Max!
Si parte
Tutto è pronto per una stagione che promette spettacolo, equilibrio e una profondità di griglia senza precedenti. Motori accesi, fari pronti a illuminare la notte del Paul Ricard. Fuoco agli scarichi.