Il GT World Challenge Europe inizia la stagione 2026 dal Paul Ricard. Due sessioni di prove libere venerdì prima delle qualifiche e della 6 ore sabato sera. Tanta Italia in pista, tra Valentino Rossi, Ferrari e il debutto della Lamborghini Temerario GT3. E a seguire dai box ci sarà anche Max Verstappen. La 1000 km del Paul Ricard sabato 11 aprile alle 18.00 in diretta su Sky Sport Max

NON SOLO GTWC: IL PROGRAMMA DEL WEEKEND DI MOTORI SU SKY