WEC, SBK, IndyCar e il documentario Discover Kimi: il programma su SkyGUIDA TV
Weekend ricco di motori su Sky Sport e in streaming su NOW: si parte con la 6 Ore di Imola che apre la stagione del World Endurance Championship, con Ferrari attesa protagonista nella categoria Hypercar. In programma anche il terzo round del WorldSBK ad Assen e la quinta tappa della IndyCar a Long Beach. Spazio inoltre alle produzioni originali con "Discover Kimi", il documentario dedicato ad Andrea Kimi Antonelli
Un altro grande weekend di motori è in arrivo su Sky e in streaming su NOW, con la prima gara stagionale del WEC a Imola, le gare di WorldSBK e NTT Indycar Series, e le produzioni originali di Sky Sport.
Il WEC parte da Imola: domenica la 6 ore
Inizia una nuova stagione per il World Endurance Championship con il primo appuntamento del campionato che scatta in Italia con la 6 Ore di Imola. Domenica 19 aprile dalle 13 il semaforo verde della gara, tutta da vivere su Sky Sport Max, con il commento di Matteo Pittaccio, Marco Nesi e Biagio Maglienti, con Simone De Luca in collegamento dal paddock. Attesa per la Ferrari, dopo un 2025 ricco di vittorie coronato con i due titoli iridati nella categoria Hypercar. Nella classe regina, oltre a Toyota, BMW, Cadillac, Peugeot e Alpine, arriva anche Genesis, al debutto nel mondiale. In pista anche la categoria GT3, con Porsche chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.
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SBK e IndyCar, un weekend da non perdere
WorldSBK fa tappa ad Assen per il terzo appuntamento stagionale, il Round dei Paesi Bassi, in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Si inizia venerdì alle 10.15 con la prima sessione di prove libere e alle 14.55 la seconda sessione. Sabato alle 11.10 la Superpole, che precede Gara 1 in diretta alle 15.30. Domenica alle 11.10 la Superpole Race, seguita da Gara 2 alle 15.30. Appuntamento anche oltreoceano con la IndyCar, che arriva in California per la quinta tappa della stagione, il Long Beach Grand Prix. Diretta domenica alle 23.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1.
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Discover Kimi, tutti gli orari della prima puntata del documentario
Nel weekend spazio anche alle produzioni originali di Sky Sport. Da domani in onda Discover Kimi – Alle origini del nuovo talento italiano della F1, il nuovo documentario in tre episodi dedicato alla carriera di Andrea Kimi Antonelli. La prima puntata, in onda domani alle 18.30 su Sky Sport 24 (disponibile on demand) racconterà la crescita del pilota bolognese dagli inizi come bambino prodigio all’approdo in F1 al posto di Lewis Hamilton nel 2025.
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
Un grande weekend di motori su Sky: il programma
FIA WEC: la 6 ore di imola live su sky sport max e now
Domenica 19 aprile
Ore 13: La 6 Ore di Imola
WorldSBK: round dei paesi bassi live su Sky Sport Uno, Sky Sport Motogp e Now
Venerdì 17 aprile
Ore 10.15: SBK – prove libere 1
Ore 14.05: Sportbike – superpole
Ore 14.55: SBK – prove libere 2
Ore 15.55: SSP - superpole
Ore 16.50: WCR – superpole
Sabato 18 aprile
Ore 11.10: SBK – superpole
Ore 11.55: WCR - gara 1
Ore 12.55: SportBike – gara 1
Ore 13.55: SSP – gara 1
Ore 15.15: pre-SBK
Ore 15.30: SBK – gara 1
Ore 15.55: post-SBK
Domenica 19 aprile
Ore 10.55: pre-SBK
Ore 11.10: SBK - superpole race
Ore 11.25: post-SBK
Ore 11.55: WCR – Gara 2
Ore 12.55: SportBike - gara 2
Ore 13.55: SSP – gara 2
Ore 15.15: pre-SBK
Ore 15.30: SBK- gara 2
Ore 15.55 – post-SBK
Ntt IndyCar series: Long Beach Indy Grand Prix live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Now
Domenica 19 aprile
Ore 23.45: Long Beach Indy Grand Prix