Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

WEC, SBK, IndyCar e il documentario Discover Kimi: il programma su Sky

GUIDA TV

Weekend ricco di motori su Sky Sport e in streaming su NOW: si parte con la 6 Ore di Imola che apre la stagione del World Endurance Championship, con Ferrari attesa protagonista nella categoria Hypercar. In programma anche il terzo round del WorldSBK ad Assen e la quinta tappa della IndyCar a Long Beach. Spazio inoltre alle produzioni originali con "Discover Kimi", il documentario dedicato ad Andrea Kimi Antonelli

DISCOVER KIMI SU SKY: LA PROGRAMMAZIONE

Un altro grande weekend di motori è in arrivo su Sky e in streaming su NOW, con la prima gara stagionale del WEC a Imola, le gare di WorldSBK e NTT Indycar Series, e le produzioni originali di Sky Sport.

Il WEC parte da Imola: domenica la 6 ore

Inizia una nuova stagione per il World Endurance Championship con il primo appuntamento del campionato che scatta in Italia con la 6 Ore di Imola. Domenica 19 aprile dalle 13 il semaforo verde della gara, tutta da vivere su Sky Sport Max, con il commento di Matteo Pittaccio, Marco Nesi e Biagio Maglienti, con Simone De Luca in collegamento dal paddock. Attesa per la Ferrari, dopo un 2025 ricco di vittorie coronato con i due titoli iridati nella categoria Hypercar. Nella classe regina, oltre a Toyota, BMW, Cadillac, Peugeot e Alpine, arriva anche Genesis, al debutto nel mondiale. In pista anche la categoria GT3, con Porsche chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Leggi anche

Il Wec parte da Imola: domenica la 6 Ore su Sky

SBK e IndyCar, un weekend da non perdere

WorldSBK fa tappa ad Assen per il terzo appuntamento stagionale, il Round dei Paesi Bassi, in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Si inizia venerdì alle 10.15 con la prima sessione di prove libere e alle 14.55 la seconda sessione. Sabato alle 11.10 la Superpole, che precede Gara 1 in diretta alle 15.30. Domenica alle 11.10 la Superpole Race, seguita da Gara 2 alle 15.30. Appuntamento anche oltreoceano con la IndyCar, che arriva in California per la quinta tappa della stagione, il Long Beach Grand Prix. Diretta domenica alle 23.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

Leggi anche

Superbike: la guida tv del round d’Olanda ad Assen

Discover Kimi, tutti gli orari della prima puntata del documentario 

Nel weekend spazio anche alle produzioni originali di Sky Sport. Da domani in onda Discover Kimi – Alle origini del nuovo talento italiano della F1, il nuovo documentario in tre episodi dedicato alla carriera di Andrea Kimi Antonelli. La prima puntata, in onda domani alle 18.30 su Sky Sport 24 (disponibile on demand) racconterà la crescita del pilota bolognese dagli inizi come bambino prodigio all’approdo in F1 al posto di Lewis Hamilton nel 2025.

Discover Kimi

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

Un grande weekend di motori su Sky: il programma

FIA WEC: la 6 ore di imola live su sky sport max e now

Domenica 19 aprile

Ore 13: La 6 Ore di Imola

WorldSBK: round dei paesi bassi live su Sky Sport Uno, Sky Sport Motogp e Now

Venerdì 17 aprile

Ore 10.15: SBK – prove libere 1

Ore 14.05: Sportbike – superpole

Ore 14.55: SBK – prove libere 2

Ore 15.55: SSP - superpole

Ore 16.50: WCR – superpole

 

Sabato 18 aprile

Ore 11.10: SBK – superpole

Ore 11.55: WCR - gara 1

Ore 12.55: SportBike – gara 1

Ore 13.55: SSP – gara 1

Ore 15.15: pre-SBK

Ore 15.30: SBK – gara 1

Ore 15.55: post-SBK

 

Domenica 19 aprile

Ore 10.55: pre-SBK

Ore 11.10: SBK - superpole race

Ore 11.25: post-SBK

Ore 11.55: WCR – Gara 2

Ore 12.55: SportBike - gara 2 

Ore 13.55: SSP – gara 2

Ore 15.15: pre-SBK

Ore 15.30: SBK- gara 2

Ore 15.55 – post-SBK

Ntt IndyCar series: Long Beach Indy Grand Prix live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Now

Domenica 19 aprile

Ore 23.45: Long Beach Indy Grand Prix

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Motori: Altre notizie

WEC, SBK, IndyCar e Kimi: che weekend su Sky

GUIDA TV

Weekend ricco di motori su Sky Sport e in streaming su NOW: si parte con la 6 Ore di Imola che...

Superbike: la guida tv del round d’Olanda ad Assen

la guida tv

Terzo round del mondiale Superbike in Olanda ad Assen. Bulega a caccia di nuovi record per...

Domenicali: "Regole 2026 nella giusta direzione"

formula 1

In un'intervista ad Autosport, il presidente della Formula 1 Stefano Domenicali ha parlato delle...

Elkann: "Uniti e determinati per essere più forti"

FERRARI

Il presidente della Ferrari all'assemblea degli azionisti ad Amsterdam: "E' iniziata una nuova...

Di Giannantonio uomo mercato? Tutte le ipotesi

MotoGp

Dalla conferma in VR46 alle alternative Ktm e Trackhouse, con possibili sorprese sullo sfondo:...
Vai alla sezione