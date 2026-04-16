Weekend ricco di motori su Sky Sport e in streaming su NOW : si parte con la 6 Ore di Imola che apre la stagione del World Endurance Championship, con Ferrari attesa protagonista nella categoria Hypercar. In programma anche il terzo round del WorldSBK ad Assen e la quinta tappa della IndyCar a Long Beach. Spazio inoltre alle produzioni originali con "Discover Kimi", il documentario dedicato ad Andrea Kimi Antonelli

Un altro grande weekend di motori è in arrivo su Sky e in streaming su NOW, con la prima gara stagionale del WEC a Imola, le gare di WorldSBK e NTT Indycar Series, e le produzioni originali di Sky Sport.