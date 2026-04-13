Il sipario della 14esima stagione del FIA WEC si alza sulle rive del Santerno, dove l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è pronto a ospitare la 6 Ore. Ferrari riparte dai Mondiali conquistati in Hypercar, mentre Porsche-Manthey deve difendere la corona in LMGT3. La 6 Ore di Imola è in diretta domenica 19 aprile dalle ore 12.45 su Sky Sport Max e in streaming su NOW PRESENTATA LA FERRARI DEL TEAM AF CORSE: LE FOTO

Partendo dalla Hypercar, la classe regina, Ferrari ha l’obiettivo di confermare i Mondiali Costruttori e Piloti conquistati nel novembre scorso per dare seguito ai gloriosi risultati ottenuti dalla 499P, puntando peraltro alla quarta 24 Ore di Le Mans consecutiva per raggiungere i 13 sigilli di Audi. La scuderia di Maranello, sempre affiancata dal racing partner AF Corse, ha scelto la via della continuità sul fronte degli equipaggi: Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen rimangono sulla #50, mentre i campioni del mondo Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado proseguono sulla #51. Anche la terza vettura di AF Corse mantiene il trio vincente dell’ultima Le Mans, con Kubica, Ye e un Hanson ora pilota ufficiale Ferrari.

Ferrari conserva gettoni sviluppo, ma le modifiche non mancano Sebbene Maranello abbia scelto di non spendere altri "Evo Joker" per aggiornamenti prestazionali puri, la 499P ha subito una metamorfosi aerodinamica non trascurabile. A causa delle nuove norme di omologazione, la vettura è passata dalla galleria del vento Audi (ex Sauber) a quella americana di Windshear, rendendo necessarie modifiche a fondo, muso e posteriore per rientrare nei nuovi criteri ACO/FIA. La sfida dei tecnici sarà ritrovare il bilanciamento perfetto, difendendosi dalle strategie più offensive degli altri marchi. Vedi anche Ferrari 499P, svelata la livrea 2026: le FOTO

Toyota, BMW e Cadillac le minacce maggiori per Ferrari Dopo un 2025 salvato in extremis con la doppietta in Bahrain, Toyota lancia la TR010, un’evoluzione radicale della precedente GR010 sfruttando un gettone di sviluppo per ridisegnare completamente l’aerodinamica. Vedremo se questo basterà per riportare a casa i titoli costruttori e piloti. Anche BMW e Cadillac, le cui LMDh sono basate su telai Dallara, arrivano con macro-aggiornamenti già testati nella 24 Ore di Daytona, beneficiando di dati reali raccolti in gara per partire con il piede giusto.

L'esordio di Genesis con un dream team L’attenzione di molti è però rivolta al debutto della Genesis: il marchio Hyundai entra nel WEC con la GMR-001 LMDh, un progetto ambizioso diretto da Cyril Abiteboul e Gabriele Tarquini. Con il telaio Oreca, un motore V8 biturbo derivato dalla i20 WRC e piloti d'alto calibro, André Lotterer su tutti, il team punta a bruciare le tappe, nonostante la giovane età del progetto. Di contro, pesa l'assenza della Porsche 963; il ritiro di Penske e Proton, dettato da una crisi di investimenti nel settore elettrico della casa madre, priva il Mondiale di una delle sue protagoniste più iconiche, con la speranza di un ritorno nei prossimi anni. Approfondimento L'ultima corsa di Porsche

Ultimo anno per Alpine, mentre Peugeot e Aston Martin cercano un'identità C’è chi entra e chi, invece, si prepara a lasciare: il 2026 è infatti l’ultimo anno di Alpine nel WEC, un’avventura prossima all’epilogo per scelta di casa madre. Da Costa/Habsburg/Milesi e Gounon/Makowiecki/Martins sfrutteranno così le risorse e gli aggiornamenti aerodinamici della A424 LMDh per togliersi le ultime soddisfazioni col marchio francese e gettarsi nel mercato alla ricerca di sedili. Ruoli e valori da definire anche per Peugeot ed Aston Martin. La prima, ancora in gara con la 9X8, si trova davanti ad un anno teoricamente interlocutorio per capire se schierare una nuova LMh nel 2027 o utilizzare le concessioni per aggiornare nuovamente la macchina attuale. Quanto ad Aston Martin, la Valkyrie è cresciuta molto nella parte finale del 2025 e ora l’obiettivo è quello di trovare solidità nelle aree più deboli, gestione gomme in primis.

LMGT3 garanzia di spettacolo: Manthey raddoppia, Ferrari AF Corse conferma le line-up Anche la classe LMGT3 presenta alcune modifiche rilevanti. Con l'uscita delle Iron Dames, è il team Manthey a prendersi la scena raddoppiando le Porsche 911 GT3.R, auto capace di vincere prima nel 2024 e poi nel 2025, peraltro portata sul gradino più alto del podio da Riccardo Pera, confermato in equipaggio con la leggenda Richard Lietz e Yasser Shahin, ex-BMW. Ferrari e AF Corse rispondono con le nuove 296 Evo, affidate ad Alessio Rovera/Simon Mann/Francois Heriau (numero 21) e la #54 di Davide Rigon/Francesco Castellacci/Thomas Flohr, decisi a riportare a Maranello un titolo GT che manca dal 2022.

BMW-WRT rivoluziona il team, Drudi continua con Aston Martin Valentino Rossi torna a concentrarsi esclusivamente sul GT World Challenge e, di conseguenza, BMW e WRT rivedono i propri piano schierando Augusto Farfus, Sean Gelael e Darren Leung sulla M4 #32, più Dan Harper, Parker Thompson e Anthony McIntosh sulla #69. La Ford schiera due Mustang GT3 Evo e accoglie Logan Sargeant, in un chiaro percorso di formazione verso il programma LMDh del 2027. Confermati sia Gianmarco Levorato sia Stefano Gattuso. Restando in casa nostra, anche Mattia Drudi continua con Aston Martin e The Heart of Racing, svolgendo peraltro il ruolo di riserva della squadra anglo-americana in Hypercar. Presenze imprescindibili anche quelle di Corvette-TF Sport, che schiera gli equipaggi formati da Nicky Catsburg/Jonny Edgar/Ben Keating e Charlie Eastwood/Salih Yoluc/Peter Dempsey. Rinnovata la presenza di Akkodis ASP, ancora in pista con la Lexus RC F GT3 capace di vincere due gare nel 2025 e ormai prossima al pensionamento per fare spazio alla GR GT3 dal 2027. Anche McLaren cambia rotta, affidando le sue 720S al team Garage59, mentre United Autosports si prende un anno sabbatico per affinare la Hypercar che gareggerà a partire dalla prossima stagione. Potrebbe interessarti GTWC al Paul Ricard, vince Aston Martin. Rossi 12°