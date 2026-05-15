Alla vigilia della 24 Ore del Nurburgring, che scatterà sabato 16 maggio alle 15 in diretta streaming sul canale YouTube di Sky Sport F1, Maro Engel presenta la corsa, sottolineando il suo legame speciale con il tracciato e le insidie di una gara come la 24 Ore. Lo spettacolo inizia già oggi con le qualifiche: sarà possibile seguire in diretta, a partire dalle 13:15, la terza sessione, sempe in streaming sul canale YouTube di Sky Sport F1 24 ORE NURBURGRING, LA GUIDA

Siamo alla vigilia della 54ª edizione della 24 Ore del Nürburgring e non potevano mancare di certo le parole di Maro Engel. Il pilota tedesco sarà in pista con il Mercedes-AMG Team RAVENOL #9 per la 24h dell'inferno verde, una gara che per lui ha sempre un sapore speciale. “È sempre una sensazione speciale tornare qui. Questo evento e questo circuito sono davvero unici nel mondo del motorsport. Il Nürburgring ha un carattere incredibile, non solo per il tracciato stesso, ma anche per l’atmosfera e la passione dei tifosi”, ha raccontato Engel alla vigilia del weekend. Mercedes-AMG arriva al Ring dopo una preparazione estremamente dettagliata, con l’obiettivo di lottare per il successo assoluto: “Abbiamo analizzato ogni dettaglio e ci siamo concentrati su tutti gli aspetti nei quali potevamo migliorare per arrivare perfettamente pronti alla sfida. Adesso è finalmente tempo di correre e non vedo l’ora che inizi il weekend”.

"La pazienza è un elemento importante per il successo" Per Engel il Nürburgring rappresenta anche un luogo simbolico a livello personale. Nel 2024 il tedesco ha infatti firmato il record assoluto per una vettura di serie al volante della Mercedes-AMG ONE, completando un giro in 6:29.090. Un traguardo dal peso enorme per un pilota cresciuto in Germania: “È qualcosa di davvero speciale. Sono estremamente orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto con Mercedes-AMG. So quanto sia importante un record del Nürburgring per ogni costruttore e essere al vertice insieme a Mercedes-AMG significa tantissimo per me”. La 24 Ore del Nürburgring resta però una sfida unica nel suo genere. Condizioni meteo imprevedibili, traffico continuo e tensione costante obbligano piloti e team a restare lucidi per tutta la durata della corsa. Secondo Engel, la chiave sarà soprattutto la gestione della gara: “Qui bisogna affrontare tutto giro dopo giro, adattandosi continuamente alle condizioni e a tutto ciò che succede. La pazienza è uno degli elementi più importanti per avere successo. Poi servono la macchina giusta, il team giusto, compagni forti e grande lavoro di squadra. Fortunatamente abbiamo tutti questi ingredienti”.