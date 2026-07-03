Il pilota italiano dopo il 19° posto alla 24 Ore di Spa: "Non è bello arrivare in pista sapendo di far fatica a lottare per la vittoria, ma la conoscenza della macchina cresce continuamente e ci aiuta a migliorare le prestazioni" 24 ORE DI SPA, I RISULTATI

La prima 24 Ore di Spa della Lamborghini Temerario GT3 si è conclusa con un risultato che va oltre la semplice classifica. L’equipaggio Rutronik Racing formato da Marco Mapelli, Luca Engstler e Patric Niederhauser ha portato la nuova GT3 di Sant’Agata Bolognese fino al traguardo in 19^ posizione assoluta, completando 537 giri in una delle edizioni più dure e calde dell’era moderna della classica belga. Più del piazzamento, però, contava la possibilità di raccogliere dati preziosi sul progetto che proprio Mapelli sta contribuendo a sviluppare fin dai primi chilometri. Per il pilota italiano è stato un altro passo avanti nel percorso di crescita della Temerario GT3, reduce da una settimana intensa. Al Lausitzring, nel Dtm, era stato infatti il primo a transitare sotto la bandiera a scacchi con la nuova Lamborghini, in quello che sarebbe stato il primo storico successo della Temerario GT3 in una competizione internazionale. Una penalità di 15 secondi inflitta dopo la gara gli ha però tolto la vittoria, retrocedendolo al secondo posto. Un episodio che, al di là del risultato ufficiale, ha confermato i progressi della nuova vettura. Anche a Spa le sensazioni raccolte da Mapelli sono state positive. "Ogni volta che andiamo in pista cerchiamo sempre nuove soluzioni per andare più veloce e il 99% delle volte troviamo qualcosa che ci permette di migliorare. Nel GT3 il regolamento limita molto gli interventi, ma la conoscenza della macchina per il team cresce continuamente e questo ci aiuta ad aumentare le prestazioni".

"Macchina completamente diversa dalla Huracan" Un lavoro che passa attraverso un continuo affinamento del setup, dagli aspetti più semplici fino alle regolazioni più raffinate. "Si parte dalle basi, pressioni degli pneumatici in base alle condizioni della pista e si arriva a lavorare su rigidezze, camber e tutte le regolazioni consentite durante un weekend di gara. Molto del lavoro viene svolto a casa dagli ingegneri: si studiano modifiche, si portano in pista, si confrontano con la configurazione precedente e si verifica se la direzione è quella giusta". La Temerario GT3 rappresenta una vera rivoluzione rispetto alla Huracan GT3. "È una macchina completamente diversa. Cambia lo stile di guida, cambia il modo di gestirla e anche il lavoro del team. Dal punto di vista della modernità siamo su un altro livello". L'obiettivo, però, non era quello di arrivare subito a giocarsi le vittorie. "L'azienda ha deciso di portare la vettura alle competizioni in pista quanto prima. Lo sviluppo iniziale è stato concentrato soprattutto sull’affidabilità e sulla durata della macchina, più che sulla prestazione pura. Adesso dobbiamo trasformare tutto questo in velocità".