Eh sì, perché nonostante si sia portato a casa una super vittoria dopo un lungo digiuno, iniziato nel 2025 con la gara del GP di Toronto, il messicano non ha potuto gioire come avrebbe voluto. Una gara perfetta, la sua a Mid-Ohio, raggiunta con una freddezza invidiabile, da parte del muretto dei box nella strategia e da parte del pilota nel pennellare traiettorie e frenate. Il "pistone" della Indy 200 non è facilmente interpretabile. Carreggiata molto stretta, difficoltà nei sorpassi, continui saliscendi e curve cieche non consentono il minimo errore. Se sbagli paghi e il prezzo più alto. Infatti, tutti sono stati molto attenti e addirittura a Mid Ohio non abbiamo mai visto una safety car, cosa ultimamente in IndyCar piuttosto rara. Pato ha disputato una gara perfetta e con lui anche la McLaren, che ha piazzato il colpo decisivo al giro n°42, quando il capofila Christian Lundgaard, compagno di team in McLaren e "fresco licenziato", è andato largo in curva 2 compromettendo la sua gara sino a quel momento. O'Ward ne ha subito approfittato e alla staccata di China Beach ha fatto il numero, piazzandosi davanti senza mollare la presa e arrivando primo sotto la bandiera a scacchi.