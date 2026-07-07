IndyCar, dal Mid-Ohio ai Mondiali: la sconfitta di Pato O'Wardindycar ©IPA/Fotogramma
A Mid-Ohio il messicano ha interrotto il proprio digiuno di vittorie, ma non ha potuto gioire come avrebbe voluto. Una gara perfetta è stata subito 'cancellata' dalla batosta calcistica rimediata dalla sua nazionale ai Mondiali contro l'Inghilterra
Eh sì, perché nonostante si sia portato a casa una super vittoria dopo un lungo digiuno, iniziato nel 2025 con la gara del GP di Toronto, il messicano non ha potuto gioire come avrebbe voluto. Una gara perfetta, la sua a Mid-Ohio, raggiunta con una freddezza invidiabile, da parte del muretto dei box nella strategia e da parte del pilota nel pennellare traiettorie e frenate. Il "pistone" della Indy 200 non è facilmente interpretabile. Carreggiata molto stretta, difficoltà nei sorpassi, continui saliscendi e curve cieche non consentono il minimo errore. Se sbagli paghi e il prezzo più alto. Infatti, tutti sono stati molto attenti e addirittura a Mid Ohio non abbiamo mai visto una safety car, cosa ultimamente in IndyCar piuttosto rara. Pato ha disputato una gara perfetta e con lui anche la McLaren, che ha piazzato il colpo decisivo al giro n°42, quando il capofila Christian Lundgaard, compagno di team in McLaren e "fresco licenziato", è andato largo in curva 2 compromettendo la sua gara sino a quel momento. O'Ward ne ha subito approfittato e alla staccata di China Beach ha fatto il numero, piazzandosi davanti senza mollare la presa e arrivando primo sotto la bandiera a scacchi.
Da vincitore a tifoso: il successo passa in secondo piano
Appena sceso dalla monoposto, nonostante fosse provato fisicamente, il messicano si è tolto il casco e ha iniziato, da tifoso, a fare il supporter della propria nazionale di calcio, che da lì a breve avrebbe sfidato la nazionale inglese. Non gli importava della vittoria raggiunta dopo tanto digiuno, o meglio era un dettaglio di secondo piano, di fronte al successo che si attendeva arrivasse dalla sua nazionale contro quella inglese, nella World Cup di calcio. Il Messico giocava in casa, allo stadio Atzeca di Città del Messico, quindi nessun luogo migliore per festeggiare il passaggio al turno successivo. Ma gli inglesi non si sono lasciati intimidire e hanno piazzato ben tre gol con Bellingham e Kane senza lasciare scampo ai messicani. Quindi amara consolazione per Pato che su questa vittoria ci credeva, quasi quanto quella portata a casa domenica sera. Mondiale finito per il Messico, così come quello per Pato, molto lontano dal capoclassifica Palou. I 94 punti che dividono lo spagnolo dal messicano in quinta posizione sono difficilmente recuperabili. O'Ward a questo punto dovrà cercare un’altra squadra… di calcio, per continuare a tifare nel mondiale. Difficile immaginare quale sarà, anche se, al contrario, la McLaren ha deciso di tenerselo stretto nonostante arriveranno il vincitore della Indy 500 Felix Rosenqvist e il senatore Scott Dixon. Tony Kanaan vuole una squadra multietnica, nonostante per continuare a tifare le nazionali di calcio bisognerà attendere altri 4 anni.