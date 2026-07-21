E' un concetto un po' ridondante, soprattutto in periodi come questi, ma in realtà è successo davvero. La Spagna in questo week end lungo (sì perché la gara di Nashville della Indy è slittata al lunedì), ha festeggiato negli States un lungo momento di gloria. I Mondiali di Calcio sono stati imprescindibilmente legati alla gara sull’ovale di Nashville della Indycar. Sì perché era implicito e comunicato ufficialmente, che se le premiazioni del Mondiale di Calcio nello stadio di New Jersey fossero andate per le lunghe, la gara della Indy avrebbe preso il via solo dopo la consegna del Trofeo da parte del Presidente Donald Trump. E così è stato, la Spagna è riuscita a fare sua la finale, solo dopo i due tempi supplementari, contro un’Argentina mai doma e sufficientemente agguerrita. Inoltre, un Presidente degli Stati Uniti, particolarmente "invasivo", ha allungato i tempi e ironia della sorte, ne ha fatto una festa personale, cercando di rimanere il più tempo possibile nelle inquadrature dei festeggiati. In realtà tutto quanto era pronto a Nashville per far partire la gara, quando un violento temporale, con pericolosissimi fulmini ha rimesso in discussione il tutto e ha fermato le procedure di partenza. Così il tanto agognato "drivers start your engines", ha finito per essere relegato in una seconda fase, che poi non è mai arrivata se non il giorno successivo.