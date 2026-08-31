Seconda vittoria stagionale per l'Aston Martin #007 di Comtoyou Racing. Mattia Drudi, Marco Sorensen e Nicki Thiim conquistano la 3 Ore del Nurburgring dopo una gara costruita sulla pole position ottenuta al mattino. L'italiano: "Con aria pulita la nostra macchina rende molto meglio. Peccato per gli zeri di Spa e Monza, avremmo potuto giocarci il campionato fino alla fine" INDYCAR, ALEX PALOU E' CAMPIONE PER LA 5^ VOLTA

Mattia Drudi e l'Aston Martin tornano sul gradino più alto del podio nel GT World Challenge Europe. Al Nurburgring la Vantage GT3 #007 di Comtoyou Racing, condivisa dall'italiano con Marco Sorensen e Nicki Thiim, ha conquistato la seconda vittoria stagionale, completando un weekend nel quale il punto di svolta è stato ancora una volta la qualifica. Drudi lo aveva sottolineato già alla vigilia: su una pista dove superare è complicato, partire davanti avrebbe avuto un peso ancora maggiore. Una previsione confermata dalla gara. "Sapevamo di essere forti in qualifica", ha spiegato il pilota italiano al termine della 3 Ore. "Come negli ultimi due anni siamo riusciti tutti e tre a sfruttare abbastanza bene la gomma nuova, senza traffico. Nessuno di noi è stato il più veloce nel proprio turno, ma con la media siamo riusciti a costruire un'ottima qualifica". Una pole ottenuta quindi soprattutto grazie alla costanza dell'intero equipaggio, più che al singolo exploit. Ed è proprio la partenza dalla prima posizione ad aver permesso alla #007 di esprimere al meglio le proprie caratteristiche.

La gestione del passo e la pressione della Mercedes "Quello è stato il nostro punto di forza, perché con aria pulita e pista libera davanti la nostra macchina rende molto meglio", ha aggiunto Drudi. "In gara si è visto che non eravamo necessariamente i più veloci". La principale minaccia è arrivata soprattutto dalla Mercedes-AMG #17, capace nelle prime fasi di restare a stretto contatto con l'Aston Martin. Drudi ha però evidenziato quanto, al Nurburgring, seguire un'altra GT3 possa rendere molto più difficile trasformare il passo in un vero tentativo di sorpasso. "La Mercedes, soprattutto all'inizio, riusciva a stare molto vicina e questo significa che aveva probabilmente qualcosa in più. Però anche loro soffrivano nello stare dietro e non sono mai riusciti ad avvicinarsi abbastanza per provare ad attaccarci".