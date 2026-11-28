Dopo otto anni, Dani Pedrosa lascia il ruolo di collaudatore della Ktm. Il 41enne spagnolo, che si è ritirato dalla MotoGP al termine del 2018, ha annunciato la fine della collaborazione a partire dal 2027: "Sento che è il momento giusto per concludere il mio periodo in Ktm e guardare avanti verso nuove sfide". In questi anni era tornato anche a correre come wild card, conquistando anche un podio nella Sprint di Jerez del 2024

SPRINT RACE LIVE, CLICCA QUI