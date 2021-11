Le ATP Finals entrano nel vivo. Sorteggiati i due gironi in vista del debutto di domenica: quali sono i precedenti di Matteo Berrettini coi suo rivali nel gruppo rosso? L'azzurro è davanti con Hurkacz (l'uomo battuto per l'accesso alla storica finale di Wimbledon) e sotto con Medvedev e Zverev, ma in passato ha già battuto il tedesco. Tutte le ATP Finals saranno in diretta su Sky Sport dal 14 novembre

