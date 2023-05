Al London Stadium dominio West Ham sul piano del gioco per i primi 40 minuti, poi il risultato si sblocca a favore degli olandesi grazie a un tiro da fuori di Reijnders (con i londinesi che lamentano un fallo su Paquetà nell’azione che ha originato il gol). Nella ripresa al 67' gli Hammers si guadagnano un rigore per una manata in faccia del portiere Ryan su Bower: dal dischetto pareggia Benrahma. E a 15’ dalla fine la ribalta il solito Antonio con un tocco ravvicinato. La semifinale d’andata sorride agli inglesi