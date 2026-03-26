In diretta dalla New Balance Arena di Bergamo, Sky Sport seguirà l'avvicinamento degli Azzurri di Gennaro Gattuso al match contro i nordirlandesi già dalla rifinitura di mercoledì, con uno studio dedicato condotto da Mario Giunta, che sarà in compagnia di Federico Zancan e Veronica Baldaccini. Giovedì, dalle 20 e dalle 22.45, lo stesso studio lascerà spazio alle analisi pre e postpartita con ancora Mario Giunta e Veronica Baldaccini, insieme a Gianfranco Teotino e, nel post, Beppe Bergomi.