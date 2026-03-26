Italia-Irlanda del Nord ai playoff Mondiali, le news in diretta LIVE
È il giorno di Italia-Irlanda del Nord, semifinale dei playoff Mondiali: a Bergamo la Nazionale di Gattuso vuole strappare il pass per la finale, in programma martedì 31 marzo contro la vincente di Galles-Bosnia. Bastoni recuperato, a destra c'è Politano. In tribuna Scamacca, Cambiaso, Cambiaghi e Coppola. Qui nel nostro liveblog tutte le news e gli aggiornamenti in vista del match delle 20.45
in evidenza
Marco Materazzi lancia gli azzurri
Arriva la carica dei grandi ex per la squadra di Gattuso: "L’Italia chiamò. Oggi, come allora. 🇮🇹", scrive il campione del mondo 2006 su Instagram
Come si avvicina al match l'Irlanda del Nord
Squadra giovane, inesperta e non favorita. L'Irlanda del Nord si prepara alla partita di stasera provando a sfruttare il peso che avrà la squadra di Gattuso. Addirittura, il ct nordirlandese ha detto di aver mostrato ai suoi giocatori i giornali italiani per far capire il loro con che peso devono convivere gli azzurri
L'augurio del Milan per l'Italia e Gattuso
L'arbitro di Italia-Irlanda del Nord
Sarà l'olandese Danny Makkelie, uno dei fischietti più esperti a disposizione dell'Uefa. Nei quattro precedenti degli azzurri con quest'arbitro, due vittorie e due pareggi
Makkelie arbitrerà Italia-Irlanda del Nord: i precedenti con gli AzzurriVai al contenuto
La probabile formazione
Scelte che sembrano ormai fatte: a poco più di 5 ore dal fischio d'inizio, ecco gli undici dell'Italia nella sfida all'Irlanda del Nord
Le probabili formazioni di Italia-Irlanda del NordVai al contenuto
Le maglie delle squadre ai Mondiali 2026
Mentre i Mondiali si avvicinano, le squadre qualificate o in corsa per la qualificazione presentano le maglie che indosseranno o sperano di indossare quest'estate
Mondiale 2026, tutte le maglie delle squadreVai al contenuto
Le altre partite dei playoff
Non solo Italia-Irlanda del Nord. Anche le altre nazionali europee scendono in campo per le semifinali playoff. Si può seguire tutto sui canali di Sky Sport, sin dalla prima partita delle 18 tra la Turchia e la Romania
Trionda, il pallone dei Mondiali 2026
Dopo le versioni standard blu, rosso e verde, in omaggio ai tre Paesi ospitanti, è stata presentata anche la versione golden di Trionda, il pallone dei Mondiali 2026. Sarà usata in finale
Ecco 'Trionda', il pallone dei Mondiali 2026: le fotoVai al contenuto
Il recupero di Bastoni in un momento complicato
Non gioca dal derby contro il Milan, a causa di un problema emerso dopo uno scontro di gioco con Rabiot. Alessandro Bastoni ha recuperato per poter essere a disposizione contro l'Irlanda del Nord. Elogiato da Gattuso per il suo spirito, nelle ultime settimane ha affrontato un periodo tosto a causa sia dell'infortunio che delle conseguenze post Inter-Juve
Locatelli leader in azzurro e in bianconero
Tre giocatori della Juve sono stati chiamati da Gattuso: Locatelli, Gatti e Cambiaso. Il primo, tra i migliori in questa stagione, ha ritrovato un ruolo centrale anche in Nazionale con Gattuso CT
Per gli azzurri-giallorossi c'è aria di rinnovo
Importanti sia per la Roma che per la Nazionale, a prescindere da allenatori e CT. Bryan Cristante e Gianluca Mancini sono da anni leader nel club e nel giro dell'Italia: per entrambi nei prossimi giorni potrebbe arrivare il rinnovo di contratto
La New Balance Arena si prepara per gli azzurri
Stadio pieno, una sciarpa per ogni seggiolino, un'atmosfera che Gattuso ha apprezzato molto il giorno del suo esordio contro l'Estonia e che, come detto il primo giorno in conferenza, lo ha spinto a chiedere di giocare questa partita a Bergamo. Il fattore ambientale sarà importante per dare la giusta spinta agli azzurri, molti dei quali hanno giocato o giocano ancora per la squadra di casa, l'Atalanta
Gattuso ha riportato il senso di appartenenza per la Nazionale
Per gli azzurri nessuna rifinitura, solo un risveglio muscolare nell'hotel in cui alloggiano. Il Ct Gattuso, più che dal punto di vista tattico, fisico e tecnico, sta insistendo soprattutto sul fattore mentale. Una strategia portata avanti già da mesi tra viaggi, cene e chiamate con i giocatori. Ci raccontano tutto gli inviati di Sky Sport a Bergamo
Che squadra è l'Irlanda del Nord
Federico Zancan, per Sky Sport Insider, ci spiega l'avversario dell'Italia di stasera
Cosa dobbiamo temere (se proprio dobbiamo temere qualcosa) dell'Irlanda del NordVai al contenuto
Gli occhi di Gattuso per vincere
Aperti, chiusi, socchiusi, tormentati: saranno i suoi occhi a dover guidare l'Italia ai playoff per centrare il Mondiale che manca da troppo tempo. Un esercizio, quello di usare gli occhi, che Gattuso conosce bene. Sin da quando era calciatore. L'approfondimento di Veronica Baldaccini per Sky Sport Insider
Con gli occhi di RinoVai al contenuto
Verso la partita: le ultime novità di formazione
Mentre a Bergamo si prepara lo stadio per il match di stasera, il CT Gattuso sembra ormai avere le idee chiare sull'undici titolare da schierare. Bastoni è pienamente recuperato, a destra il ballottaggio Politano-Palestra vede il primo davanti, in avanti la coppia Kean-Retegui
Lautaro Martinez annulla la sua presenza a Bergamo
Piccola curiosità: stasera alla New Balance Arena di Bergamo ci sarebbe dovuto essere anche Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter aveva chiesto un biglietto per sostenere la nazionale dei suoi compagni di squadra nerazzurri, ma alla fine ha dovuto annullare la sua presenza
Playoff Mondiali 2026, le Nazionali più preziose
La nazionale di Gattuso è la squadra che ha il maggior valore complessivo della rosa tra le squadre coinvolte negli spareggi per i Mondiali. Ecco tutte le altre e la top 11 dei giocatori più costosi impegnati verso il Mondiale (i dati sono di Transfermarkt)
Le Nazionali più preziose ai playoff. CLASSIFICAVai al contenuto
Chi sarà in tribuna a Bergamo: allo stadio anche Sofia Goggia
La New Balance Arena di Bergamo registrerà il tutto esaurito questa sera: saranno presenti tutte le istituzioni del mondo del calcio, i dirigenti Azzurri e i nazionali non convocati perché infortunati. Fra i tifosi vip in tribunale è attesa anche la bergamasca Sofia Goggia.
L'avvicinamento e il post partita con Sky Sport
In diretta dalla New Balance Arena di Bergamo, Sky Sport seguirà l'avvicinamento degli Azzurri di Gennaro Gattuso al match contro i nordirlandesi già dalla rifinitura di mercoledì, con uno studio dedicato condotto da Mario Giunta, che sarà in compagnia di Federico Zancan e Veronica Baldaccini. Giovedì, dalle 20 e dalle 22.45, lo stesso studio lascerà spazio alle analisi pre e postpartita con ancora Mario Giunta e Veronica Baldaccini, insieme a Gianfranco Teotino e, nel post, Beppe Bergomi.
Italia, tutti i dentro o fuori nelle qualificazioni mondiali
Un altro spareggio per l’Italia, stasera la semifinale contro l’Irlanda del Nord. Ma non è certo la prima volta: qui tutti i precedenti in cui la nazionale azzurra si è giocata l’accesso al mondiale in una gara da dentro o fuori
Conosci tutti i dentro o fuori dell'Italia verso i Mondiali?Vai al contenuto
Non solo l’Italia in campo: le partite in programma oggi su Sky
Non c'è solo l’Italia di Gattuso che si gioca la qualificazione al Mondiale. Ecco quali partite saranno oggi live su Sky Sport, con la Diretta Gol dei playoff Mondiali. Qui tutto il programma completo
Playoff Mondiali e amichevoli: le partite su SkyVai al contenuto
Il ct dell'Irlanda del Nord: "Siamo fiduciosi"
I risultati dell'Irlanda del Nord prima del playoff
Che succede in caso di parità nei 90'?
Se dopo i tempi regolamentari Italia-Irlanda del Nord fosse ancora in parità, si andrebbe ai supplementari. Ovviamente, in caso permanga l'equilibrio, il match sarebbe poi deciso ai calci di rigore
Retegui rigorista designato
Come confermato da Gattuso nella conferenza stampa alla vigilia del match (CLICCA QUIper il video), sarà Mateo Retegui il rigorista degli Azzurri in caso di necessità nei 90'
La promessa di Retegui: "Lotteremo fino alla fine"
Non solo Italia: il programma completo dei playoff Mondiali
L'Italia andrà al Mondiale? Il calendario dei playoff europeiVai al contenuto
I convocati azzurri per la partita di oggi
Ufficiali i convocati per la partita di questa sera: in tribuna Caprile, Cambiaso, Cambiaghi, Coppola e Scamacca. Qui le probabili formazioni con le ultime news
Le probabili formazioni di Italia-Irlanda del NordVai al contenuto
Il calendario degli Azzurri: dalla semifinale all'eventuale finale
- Semifinale: ITALIA-Irlanda del Nord: stasera alle 20.45 - a Bergamo
- Eventuale finale: Galles/Bosnia ed Erzegovina contro ITALIA: martedì 31 marzo - in trasferta
Gattuso: "E' la partita più importante della mia carriera"
La situazione meteo a Bergamo
Dopo il temporale di ieri sera con tanto di grandine (sotto la foto del terreno di gioco), la situazione meteo a Bergamo è in miglioramento. Mattinata nuvolosa, ma con schiarite previste già dal primo pomeriggio. Alle 20.45, ora del calcio d'inizio, il cielo dovrebbe essere sereno, con temperatura compresa tra i 5 e i 6 gradi
Tutto sull'Irlanda del Nord: storia e curiosità sul nostro avversario
L’Italia gioca stasera la semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord, che ha chiuso al terzo posto il suo girone ed è stata ripescata per lo spareggio tramite la Nations. Chi sono i 28 giocatori convocati dal ct O’Neill, qual è la storia di questa nazionale che ha avuto in passato una leggenda come Best. Tutto sull’Irlanda del Nord
Tredici giocano in C, l'incubo del 1958 e Will Grigg: tutto sull'Irlanda del NordVai al contenuto
QS: "C'è un mondo da prendere"
Tuttosport: "Siete l'Italia!"
Il Corriere dello Sport: "Fatelo per noi"
La rassegna stampa, la Gazzetta: "Fateli sognare"
I nostri avversari scenderanno in campo così
Il probabile 11 degli Azzurri
Bastoni ha smaltito la forte contusione alla tibia rimediata nel derby col Milan e quindi dovrebbe essere al centro della difesa. Nelle ultime ore Gattuso ha sciolto il dubbio a destra: giocherà Politano, con Palestra almeno inizialmente in panchina
Le probabili formazioni di Italia-Irlanda del NordVai al contenuto
È il giorno di Italia-Irlanda del Nord
Stasera a Bergamo la Nazionale di Gattuso sfida l'Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff Mondiali. Chi vince affronterà martedì 31 marzo la vincente dell'altra semifinale tra il Galles e la Bosnia