Il Ct Rino Gattuso ha parlato alla Rai a poche ore dalla finale playoff contro la Bosnia: "Gli occhi dei ragazzi che ho incrociato finora sono buoni perché in tutti questi giorni siamo stati insieme e l'ambiente è sempre stato positivo. Stasera ci giochiamo una partita importante e l'abbiamo preparata bene, con la consapevolezza di giocare contro una squadra che ha tecnica e fisicità". Sulla partita, che si giocherà martedì 31 marzo alle 20:45, ha aggiunto: "Ci vorrà una grande prestazione da parte nostra. I ragazzi sono i primi che vogliono andare al Mondiale: se i risultati non arrivano, soffrono in silenzio; fanno finta di avere le spalle larghe, ma non è così. Ti posso assicurare che faranno di tutto: c'è gente che darebbe la vita e l'anima per arrivare a questo obiettivo". Gattuso sta vivendo emozioni diverse rispetto a quelle vissute da calciatore: "Ti senti pressioni, ti senti un Paese sulle spalle e la responsabilità delle persone che ti circondano. Era molto più facile quando preparavo le partite da giocatore che adesso".