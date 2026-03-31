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Gattuso prima di Bosnia-Italia: "C'è gente che darebbe la vita per andare ai Mondiali"

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Il Ct carica l'Italia a poche ore dalla sfida decisiva contro la Bosnia: "Ci servirà una grande prestazione, l'abbiamo preparata bene". Tanta la voglia di tornare al Mondiale: "C'è gente che darebbe la vita e l'anima per arrivare a questo obiettivo. Abbiamo un Paese sulle spalle", le parole di Gattuso alla Rai

BOSNIA-ITALIA LIVE

Il Ct Rino Gattuso ha parlato alla Rai a poche ore dalla finale playoff contro la Bosnia: "Gli occhi dei ragazzi che ho incrociato finora sono buoni perché in tutti questi giorni siamo stati insieme e l'ambiente è sempre stato positivo. Stasera ci giochiamo una partita importante e l'abbiamo preparata bene, con la consapevolezza di giocare contro una squadra che ha tecnica e fisicità". Sulla partita, che si giocherà martedì 31 marzo alle 20:45, ha aggiunto: "Ci vorrà una grande prestazione da parte nostra. I ragazzi sono i primi che vogliono andare al Mondiale: se i risultati non arrivano, soffrono in silenzio; fanno finta di avere le spalle larghe, ma non è così. Ti posso assicurare che faranno di tutto: c'è gente che darebbe la vita e l'anima per arrivare a questo obiettivo". Gattuso sta vivendo emozioni diverse rispetto a quelle vissute da calciatore: "Ti senti pressioni, ti senti un Paese sulle spalle e la responsabilità delle persone che ti circondano. Era molto più facile quando preparavo le partite da giocatore che adesso".

"Bisognerà soffrire, la Bosnia è forte"

Gattuso ha analizzato anche le caratteristiche degli avversari dell'Italia: "La Bosnia è forte, ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma sono scorbutici. Noi dobbiamo pensare a fare la nostra prestazione: dovremo tenere botta nei primi 10-15 minuti, ribattere colpo su colpo. Bisognerà stare là e soffrire". Chiosa su quella che potrebbe essere una delle chiavi della partita: "I nostri avversari fanno molti falli, una decina di media a partita più di noi, e dovremo essere bravi a non reagire perché l'arbitro ha grande esperienza: non ama le mani alzate per protesta e bisognerà stare attenti perché la partita si gioca anche su questo aspetto qua".

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