Turchia e Portogallo si giocano il primo posto nel gruppo F. Nella squadra di Montella tutto ruota attorno a Calhanoglu, con Yildiz nei tre alle spalle di Yilmaz. Con CR7 ovviamente intoccabile, Martinez potrebbe rilanciare dal 1’ Joao Felix. Possibile panchina per Leao. Il match sarà in diretta alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Massimo Marianella con il debutto al commento di Riccardo Montolivo

Portogallo, Leao verso la panchina

Martinez conferma la coppia di centrali Pepe-Ruben Dias, mentre a sinistra di scalda Nuno Mendes. Intoccabili Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, così come Cristiano Ronaldo in attacco. Per il resto, non sono escluse sorprese. Joao Felix cerca una maglia da titolare in attacco e la contende a Leao. In caso di passaggio al 3-5-2, invece, è pronto Diogo Jota per fare coppia con CR7



PORTOGALLO (4-3-3, probabile formazione): Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes; Joao Felix, Ronaldo, Bernardo Silva. Ct Martinez