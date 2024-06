Svizzera-Germania, le probabili formazioni: nessuna novità per Nagelsmann

Svizzera-Germania (gruppo A) è il posticipo della domenica di Euro 2024. Fischio di inizio alle ore 21 a Francoforte. Tedeschi primi a punteggio pieno dopo le prime due giornate e certi degli ottavi, ma non del primo posto con la nazionale elvetica distante appena due lunghezze. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e NOW

Il match tra Svizzera e Germania valido per la terza giornata del gruppo A dell’Europeo – tutto da vivere su Sky e in streaming su NOW – si giocherà a Francoforte. La Germania, con due vittorie nelle prime due giornate, sembra intenzionata a non cambiare gli undici che hanno conquistato i 6 punti fin qui portati a casa. Discorso differente invece per la Svizzera che qualche modifica alla formazione titolare la apporterà. Gara affidata all'italiano Daniele Orsato.