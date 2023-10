Nizza-Olympique Marsiglia 1-0: video, gol e highlights

Francesco Farioli con il suo Nizza batte il Marsiglia e vince il derby italiano con Gennaro Gattuso, volando in testa alla classifica di Ligue 1 con 19 punti, uno in più del Psg. A decidere il match nei minuti finali, dopo l'espulsione di Balerdi, il gol di Guessand su assist dell'ex Sassuolo e Atalanta Boga. Il Nizza è la sola squadra imbattuta in Ligue 1 dopo 9 giornate e in 6 di queste non ha subìto gol: è l'unico club nei top 5 campionati europei

LA CLASSIFICA DI LIGUE 1