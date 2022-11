Tanti gli 'italiani' in campo nella sfida tra Messico e Polonia. Se il Ct 'Tata' Martino punta tutto su Lozano, Michniewicz si affida alla contemporanea presenza di Szczesny, Bereszynski, Zalewski e Zielinski (con Milik che dovrebbe partire inizialmente in panchina). In campo anche Glik che gioca in Serie B con il Benevento. Si gioca martedì alle 17 allo stadio 974 di Doha

La prima giornata del Gruppo C di Qatar 2022 si chiude con la sfida tra Messico e Polonia, che segue il match tra Argentina e Arabia Saudita. Settimo Mondiale consecutivo per il Messico che non ha convocato i veterani 'Chicharito' Hernandez e Carlos Vela. Occhi puntati sulle prestazioni di Hirving Lozano. La Polonia arriva in Qatar dopo aver vinto i Playoff contro la Svezia per 2-0 con le reti di Robert Lewandowski e Piotr Zielinski, dopo aver raggiunto la finale per via dell'esclusione della Russia. Carlos Michniewicz ha convocato tutti i grandi nomi, compreso Arkadiusz Milik, reduce da un grande avvio di stagione con la Juventus. Si gioca martedì alle 17 allo stadio 974 di Doha.