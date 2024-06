Francia-Polonia, le probabili formazioni della partita degli Europei

Francesi a caccia del primo posto nel gruppo D. E' sfida a distanza con l'Olanda che affronta in contemporanea l'Austria. Per i transalpini c'è invece la Polonia già eliminata. La grande novità dovrebbe essere il ritorno da titolare di Mbappè dopo la panchina contro l'Olanda. Nella Polonia spazio dall'inizio per Lewandowski finora utilizzato solo nella ripresa con l'Austria. Il match che si giocherà alle 18 sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Il gruppo D vive il suo ultimo atto della fase a gironi con i due match delle 18 tra Francia-Polonia e Olanda-Austria. Francesi e olandesi a braccetto con 4 punti con vista ottavi di finale ma l'Austria è a 3 punti e spera almeno in un terzo posto utile al ripescaggio. Fuori causa invece la Polonia che in questa partita dovrebbe ripresentare dal primo minuto Lewandowski, il grande rimpianto di Euro 2024, fuori per infortunio sia all'esordio che per buona parte della seconda partita. Anche nella Francia ci sarà il ritorno in campo di Mbappè dopo la grande paura per il colpo al naso subito all'esordio contro l'Austria e la successiva panchina precauzionale nel match contro l'Olanda. Il match che si giocherà alle 18 sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Possibile anche l'opzione Diretta Gol al canale 251