Brasile-Corea del Sud, le probabili formazioni: Tite ritrova Neymar

Senza Gabriel Jesus e Alex Telles, Tite recupera Neymar che sarà in campo dal 1'. Nel ruolo di terzino sinistro giocherà Marquinhos. Fred con Casemiro in mezzo al campo. Paulo Bento deve fare i conti con le non perfette condizioni di Kim Min-jae. Qualora il difensore del Napoli non dovesse farcela, è pronto Kwon Kyung-gwon. Si gioca alle 20 allo stadio 974 Condividi

Dopo l'ampio turnover e la sconfitta contro il Camerun nell'ultimo match del girone, Tite torna a schierare i titolari. Dopo aver perso per infortunio Gabriel Jesus e Alex Telles, il Ct della Seleçao può tirare un sospiro di sollievo perché la stella Neymar è recuperata e sarà in campo dal 1' nel trio di trequartisti completato da Raphinha e Vinicius e dietro il terminale offensivo Richarlison. Battendo 2-1 il Portogallo nella terza giornata della fase a gironi, la Corea è riuscita ad ottenere in extremis quei punti che le hanno consentito di far suo il secondo posto nel Gruppo H (4 i punti complessivi), grazie al maggior numero di reti segnate rispetto all’Uruguay. Si gioca alle 20 allo stadio 974.

Brasile, Tite recupera Neymar dal 1' Dopo aver perso Gabriel Jesus e Alex Telles per il resto del Mondiale, Tite tira un sospiro di sollievo perché Neymar è recuperato e scenderà in campo dal 1' insieme a Raphinha, Vinicius e Richarlison. Marquinhos occuperà la posizione di terzino sinistro mentre Casemiro farà coppia con Fred a centrocampo con Paquetà in panchina e disponibile a subentrare a gara in corso.

BRASILE (4-2-3-1), la probabile formazione: Alisson; Danilo, Militao, Thiago Silva, Marquinhos; Casemiro, Fred; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison. Ct. Tite