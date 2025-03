Brasile, Rodrigues presidente Cbf fino al 2030

Ednaldo Rodrigues è stato rieletto all'unanimità presidente della Confederazione Brasiliana di Calcio (CBF) per i prossimi quattro anni, allungando il suo mandato fino al 2030. La sua rielezione arriva dopo che Ronaldo ha ritirato la sua candidatura, lasciandolo come unico candidato. "Il nostro obiettivo è migliorare il calcio brasiliano, promuovendo la sua purezza e affrontando l'inclusione sociale e la lotta contro il razzismo e tutte le forme di discriminazione"

Il Brasile affronterà contro l'Argentina (all'una italiana del 26 marzo) una partita decisiva in chiave qualificazione ai Mondiali del 2026 e intanto la CBF, la federcalcio verdeoro, ha rieletto alla presidenza Ednaldo Rodrigues che svolgerà il suo mandato fino al 2030. Rodrigues era rimasto come candidato unico dopo che nei giorni scorsi si era ritirato dalla corsa Ronaldo che si era reso conto di non avere il consenso di buona parte dell'elettorato. L'elezione è avvenuta praticamente all'unanimità con il sostegno di tutta la serie A e serie B brasiliana e delle 27 federazioni statali. "Nonostante tutte le sfide affrontate, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Per alcuni, i miglioramenti sono stati più evidenti; per altri, meno. Ma senza dubbio sono stati apportati miglioramenti," ha dichiarato Ednaldo dopo la sua vittoria. "Il nostro obiettivo è migliorare il calcio brasiliano, promuovendo la sua purezza e affrontando l'inclusione sociale e la lotta contro il razzismo e tutte le forme di discriminazione"