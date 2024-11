Marcelo, lite prima del cambio e torna in panchina

Episodio particolare quello che si è verificato nel match di campionato fra Fluminense e Gremio nel massimo campionato brasiliano. Allo scadere della partita, sul punteggio di 2-1 per il Fluminense, l'allenatore di casa Mano Menezes ha deciso di operare una doppia sostituzione inserendo in campo Marquinhos e l'ex Real Madrid Marcelo. Prima però della sostituzione lo stesso Menezes discute con Marcelo di questioni tattiche e non contento della risposta del calciatore lo rimanda in panchina fra lo stupore del pubblico e la delusione dello stesso Marcelo che torna ad indossare la pettorina. Per la cronaca il Gremio ha poi pareggiato su rigore la partita in pieno recupero. A fine partita lo stesso Menezes ha commentato l'episodio in sala stampa: : "Volevo mettere Marcelo, ma c'era qualcosa che non mi convinceva e ho cambiato idea. Così ho messo John Kennedy." Il fatto ha scatenato reazioni forti da parte dei tifosi del club sui social media

