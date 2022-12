La sconfitta con la Tunisia, sebbene ininfluente e arrivata schierando i giocatori che hanno giocato meno, ha lasciato qualche strascico polemico. Deschamps ha dovuto ricompattare un po' l'ambiente in vista dell'ottavo di finale contro la Polonia. Non ci saranno sorprese nell'undici iniziale con il Ct pronto a mandare in campo tutti i titolari. L'unico dubbio riguarda il ruolo di terzino destro: Koundé favorito su Pavard. Qualificazione con il brivido per la Polonia che, nonostante la sconfitta con l'Argentina nell'ultima gara del girone, si è classificata seconda per differenza reti sul Messico. Lewandowski cerca il colpaccio per eliminare i campioni del mondo in carica dal torneo. Si gioca alle 16 allo stadio Al Thumama.