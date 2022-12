Dalic schiera il 4-3-3 con un solo dubbio in attacco: Livaja è in vantaggio su Petkovic. Solito centrocampo di qualità con Modric, Brozovic e Kovacic. Moryiasu non può disporre di Itakura squalificato ma recupera Sakai. Possibile anche la difesa a 3. Si gioca alle 16 allo stadio al Janoub

Dopo aver eliminato la Germania e aver chiuso il girone davanti alla Spagna, il Giappone non si pone limiti. Negli ottavi di finale la nazionale di Moryiasu affronta la Croazia che non ha avuto un girone semplice ed è riuscita a qualificarsi impattando 0-0 con il Belgio nel match decisivo. Per la Croazia è la terza volta oltre la fase a gironi: nei due precedenti la Nazionale croata è arrivata terza, nel 2002, e seconda, in finale con la Francia, nel 2018. Per il Giappone si tratta della quarta volta agli ottavi di finale dopo il 2002, il 2010 e il 2018. Si gioca alle 16 allo stadio Al Janoub.