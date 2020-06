21/21

1) SERGIO AGUERO: 125 chiare occasioni da gol fallite



Con nettissimo distacco rispetto al secondo in classifica c'è il quarto bomber all time della Premier, e primo in attività nel campionato. Solo Andy Cole, Rooney e Shearer meglio di lui. Nonostante il poco lusinghiero primato sulle occasioni da rete fallite, il Kun può sicuramente consolarsi con 180 gol messi a segno (in 261 match col City).



