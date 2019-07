Riparte da Genova, con un match contro la Samp, la stagione 2019/20 della Lazio di Simone Inzaghi. L’allenatore biancoceleste è rimasto, nonostante le numerose voci che lo volevano lontano da Roma, alla guida dei biancocelesti e con lui c’è anche Igli Tare, direttore sportivo corteggiatissimo da altre big della Serie A. Una Lazio che riparte da un deludente ottavo posto (soltanto 59 punti) ma che giocherà comunque l’Europa League per via del successo in Coppa Italia nella finale contro l’Atalanta. Tra le novità di mercato, da segnalare l’acquisto di Lazzari dalla Spal, rinforzo utilissimo per il gioco sulle fasce di Inzaghi. Sul fronte cessioni, invece, appare soltanto questione di tempo l’addio di Milinkovic-Savic. I soldi che porterà in cassa il serbo verranno, con ogni probabilità, reinvestiti per allestire una squadra che punterà ad un piazzamento tra le prime quattro e dunque alla Champions League. Traguardo fallito soltanto all’ultima giornata due stagioni fa.

Calendario Lazio: quando saranno i big match?

Dopo il derby alla seconda, il primo big match della Lazio sarà alla quinta giornata a San Siro contro l'Inter il 25 settembre (ritorno il 16 febbraio). Poi si dovrà aspettare l'11ma giornata, il 3 novembre, prima di tornare a San Siro, questa volta contro il Milan (ritorno il 5 aprile). Infine, la Juventus alla 15ma, l'8 dicembre (ritorno il 26 aprile) e il Napoli alla 19ma il 12 gennaio (ritorno all'ultima giornata il 24 maggio)

I derby di Roma: quando si giocheranno?

Arriva prestissimo, già alla seconda giornata, il derby capitolino che vedrà in casa la Lazio. Il ritorno, invece, sarà il 26 gennaio, poco dopo la sosta natalizia. Un match di vitale importanza per l'umore della piazza oltre che per la classifica. Lo scorso anno, una sconfitta all'andata per 3-1 il 29 settembre 2018, e una vittoria, per 3-0 con le reti di Caicedo, Immobile e Cataldi il 2 marzo 2019.

Le partite prima degli impegni di Europa League

Per quanto riguarda i match che precedono gli impegni dell'Europa League, la Lazio affronterà la Spal alla terza giornata prima dell'esordio ai gironi che verranno sorteggiati il prossimo 30 agosto a Nyon. Poi, prima del secondo match europeo, previsto per il 3 ottobre, la Lazio affronterà il Genoa in casa alla sesta giornata. Il 20 ottobre, arriva l'Atalanta all'ottava, poi all'11ma giornata, che si giocherà il 3 novembre (il match europeo è il 7 novembre), c'è Milan-Lazio, mentre il 24 novembre (Europa League il 28), alla 13ma si va in trasferta a Sassuolo. L'ultima partita che precede il match finale del girone di Europa League, che sarà il 12 dicembre, è quella dell'8 dicembre contro la Juventus.

Quale sarà il mese più complicato

Sarà il primo mese del 2020 quello probabilmente più complicato per i detentori della Coppa Italia. Si rientra dalla sosta con il match di Brescia il 5 gennaio, poi si ritorna all'Olimpico dove arriva il Napoli alla 19ma, in seguito c'è la trasferta di Genova contro la Samp e infine, il 26 gennaio, c'è il derby di ritorno contro la Roma.

ll mese più "semplice" nel calendario Lazio

È un calendario molto equilibrato quello della Lazio. Sulla carta, però, se escludiamo il match contro la Juventus programmato per l'8 dicembre, è proprio l'ultimo mese del 2019 quello più "semplice" per i ragazzi di Simone Inzaghi. I biancocelesti, infatti, iniziano l'1 dicembre, alla 14ma, contro l'Udinese in casa, poi - affrontati i campioni d'Italia alla 15ma - c'è la trasferta a Cagliari alla 16ma e infine il match in casa contro l'Hellas Verona il 22 dicembre alla 17ma.

Il calendario completo